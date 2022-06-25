ثلاث حيل مخفية على فيسبوك قد لا يعرفها الكثيرون

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رغم انخفاض شعبيته الطفيف في السنوات الأخيرة، إلا أن "فيسبوك" ما يزال أحد أشهر الشبكات الاجتماعية في العالم، حيث يضم 2.91 مليار مستخدم نشط شهريا.

ومن أجل ضمان تجربة ممتعة على الشبكات الاجتماعية، يتطلع المستخدمون باستمرار للحصول على ميزات وخدمات فريدة.

وفي الواقع، هناك أدوات وميزات مخفية في التطبيق للحفاظ على تفاعل المستخدمين الأكثر تفانيا وترفيههم.

وفيما يلي ثلاث حيل مخفية على "فيسبوك" للمساعدة في تحقيق أقصى استفادة من نظام الوسائط الاجتماعية الأكثر شهرة في العالم.

البريد الوارد المخفي

حتى إذا كنت تستخدم "فيسبوك" لفترة طويلة وتتابع رسائل صندوق الوارد الخاص بك على "مسنجر"، فلا يزال هناك سيل من الرسائل في انتظارك لم تره من قبل، وهذا لأن "فيسبوك" يحتوي على صندوق وارد مخفي على تطبيق "مسنجر" يكاد يكون من المستحيل العثور عليه.

وستجد داخل هذا الملف المخفي رسائل من أشخاص ليسوا أصدقاء لك على موقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي يتم تسجيلها على أنهم "طلبات رسائل".

ولسبب ما، لا يقوم "فيسبوك" بإعلامك عندما تتلقى هذه الأنواع من الرسائل. كما أنه لا يضعها في بريدك الوارد الافتراضي.

وبدلا من ذلك، تظهر في ملف خاص: "طلبات الرسائل".

وللعثور على ملف البريد الوارد المبهم هذا، توجه إلى تطبيق "مسنجر" وحدد "الأشخاص" في أسفل الشاشة.

وفي الجزء العلوي من هذا القسم، سترى رمزا عبارة عن فقاعة كلامية صغيرة بداخلها ثلاث نقاط.

وهذا هو ملف "طلبات الرسائل".و ما عليك سوى النقر عليها لرؤية رسائلك غير المقروءة.

واحذر، مع ذلك، من أن تكون العديد من هذه الرسائل بريدا عشوائيا يتضمن محتوى ضارا.

ميزة الوقت

من المثير للدهشة أن يقوم موقع التواصل الاجتماعي هذا، الذي يتراجع ببطء، بإطلاق ميزة توضح لك مقدار الوقت الذي تهدره في تصفحه.

ولا عجب في أن تكون مثل هذه الميزة مخفية. ولكن إذا كنت قلقا من أنك تقضي وقتا طويلا في تصفح الصفحة الرئيسية عبر التطبيق، بحثا عن آخر الأخبار والمنشورات التي يشاركها أصدقاؤك، فستساعدك ميزة Your Time في القضاء على إدمانك.

ولا تسمح لك هذه الميزة فقط بمعرفة مقدار الوقت الذي تقضيه على التطبيق، ولكنها تتيح لك أيضا تعيين حدود وتلقي الإشعارات عندما تتجاوز هذه الحدود.

ألعاب "مسنجر" المخفية

داخل تطبيق "مسنجر" التابع لـ"فيسبوك"، هناك بعض الرسائل التي يمكن إرسالها والتي ستفتح قفل الألعاب المخفية.

على سبيل المثال، يمكن إرسال رمز كرة القدم (إيموجي كرة القدم)، إلى رفيقك ثم النقر عليه، وسيطلق لعبة رائعة على الفور.

وإذا لم تكن ألعاب الكرة تستهويك، فحاول كتابة fbchess play في نافذة الدردشة عبر الرسائل للحصول على شيء أكثر جاذبية.

وسيؤدي هذا إلى إطلاق لعبة الشطرنج المخفية على "فيسبوك"، والتي يمكنك لعبها ضد الشخص الذي تدردش معه.

وبدلا من ذلك، انقر فوق زر "المزيد" في شريط الأدوات، ثم انقر فوق رمز وحدة التحكم. وسيؤدي هذا إلى إنشاء قائمة بالألعاب التي يمكنك ممارستها مع الصديق الذي تدردش معه.