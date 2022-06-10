بعدما هدد بسحب عرض شرائها...تويتر توافق على طلب ماسك الحصول على بياناتها بشأن الحسابات المزيفة

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وافق مجلس إدارة تويتر على طلب إيلون ماسك الحصول على بيانات الشركة الداخلية لإزالة شكوكه حول عدد الحسابات المزيفة في المنصة، على ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".



وفي وثيقة رسمية قدمها الاثنين لهيئة البورصة، هدد رئيس شركة "تيسلا" بسحب عرضه المتعلق باستحواذ المنصة التي يعتبر أنها "تقاوم بشكل نشط" طلباته للحصول على معلومات حول الحسابات المزيفة والبريد المزعج، وهو ما دحضته الشركة.

وذكر مقال نشرته الصحيفة الأميركية الأربعاء أنّ مجلس إدارة تويتر عليه أن يزوّد الملياردير بـ"سيل من البيانات من بينها نحو 500 مليون تغريدة تُنشر في المنصة يومياً"، وذلك ربما بدءاً من هذا الأسبوع.

وتنسب "واشنطن بوست" معلوماتها إلى مصدر لم تسمّه على دراية بالمفاوضات. ورفضت تويتر التعليق على المقال بعدما حاولت وكالة فرانس برس التواصل معها.

وقدم إيلون ماسك عرضاً لشراء الشبكة الاجتماعية مقابل 44 مليار دولار في نيسان بعد تطورات عدة بدءاً من شرائه أسهماً في الشركة، وهو ما شكل مفاجأة للمساهمين فيها، وصولاً إلى نشره تغريدات انتقادية عدة في المنصة.

وفي منتصف أيار، أعلن ماسك تعليق الاتفاق السابق مع مجلس الإدارة (قبل إعادة تأكيد نيته شراء المنصة)، مشككاً بصحة البيانات التي ترسلها تويتر بشأن البريد العشوائي والحسابات المزيفة، والتدابير المتخذة للحد من انتشارها.

وقال أحد محامي الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً، للموظفين الأربعاء إنّ الصفقة لا تزال قائمة، وتصويت المساهمين للموافقة على استحواذ ماسك المنصة سيجري في أواخر تموز أو أوائل آب ، على ما ذكرت وكالة "بلومبرغ".

وتُلزم اتفاقية الشراء رجل الأعمال بإتمام الصفقة، ما لم يتمكن من إثبات أن الشبكة الاجتماعية خدعته أو أنّ حدثاً كبيراً أدى إلى تغيير قيمتها.

وتعهد الطرفان دفع تعويضات في حال فسخ أحدهما العقد تصل إلى مليار دولار في ظل ظروف معينة.

وتقول تويتر إن عدد الحسابات المزيفة والبريد العشوائي يقل عن 5 في المئة من إجمالي الحسابات المسجلة. لكن ماسك يعتبر أنّ المنهجية المعتمدة من المنصة ليست "مناسبة" وأنّ عليه إجراء "تحليله الخاص".

واعتبر المحلل دان إيفز في تغريدة عبر تويتر أنّ مجلس الإدارة في حال سمح لماسك بالوصول إلى المعلومات كلها "فهذا سينهي المأزق الكبير".