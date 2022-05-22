living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرقابة الأبوية في سناب شات.. ميزة جديدة على الطريق

22
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تستعد منصة سناب شات لتقديم ميزة جديدة للرقابة الأبوية يطلق عليها اسم مركز العائلة Family Center.

وتسمح هذه الميزة للأهل بمعرفة من هم أصدقاء ابنهم المراهق عبر التطبيق بالإضافة إلى الأشخاص الذين كان يتراسل معهم على مدار الأيام السبعة الماضية، والمزيد، وفق البوابة العربية للأخبار التقنية.

فيما روج إيفان شبيجل، الرئيس التنفيذي لشركة سناب، للميزة لأول مرة خلال شهر أكتوبر. وأوضح أنها تمنح الأهل رؤية أفضل لكيفية استخدام المراهقين للخدمة، مع الأمل بجعلهم يشعرون براحة أكبر نحو التطبيق.

ليست عامة

وتتيح ميزة مركز العائلة الجديدة للأهل معرفة من هم أصدقاء ابنهم عبر التطبيق. وتعتبر هذه الميزة مفيدة للأهل لأن قوائم أصدقاء سناب شات ليست عامة، على عكس العديد من الشبكات الاجتماعية.

كما يرى الأهل أيضاً الأشخاص الذين تحدث معهم ابنهم على مدار الأيام السبعة الماضية، لكن دون عرض محتوى تلك المحادثات. كذلك يكون الأهل قادرين على مساعدة ابنهم في الإبلاغ عن الإساءة والمضايقات، إذا لزم الأمر.

احترام الخصوصية

وتعمل ميزة الرقابة الأبوية من خلال السماح للأهل بدعوة أبنائهم المراهقين إلى مركز العائلة الجديد داخل التطبيق لبدء المراقبة. ولدى مستلم الدعوة خيار قبولها أو رفضها.

وهذا النهج مناسب للرقابة الأبوية التي تشمل المراهقين، وذلك لأنها تحترم خصوصيتهم. وبدلاً من السماح للأهل بالتجسس على أبنائهم المراهقين، فإن هذا النهج يضمن أن الأهل والطفل يعرفان بشأن المراقبة الأبوية.

آخر المنصات

يشار إلى أن سناب شات تعد واحدة من آخر منصات التواصل الاجتماعي التي توفر أدوات الرقابة الأبوية، وذلك بالرغم من أنها تشهد استخداماً مكثفاً بين المستخدمين الأصغر سناً.

إذ كانت منصات اجتماعية كبيرة أخرى، كتيك توك ويوتيوب وإنستغرام، قد أطلقت سابقاً ميزات الرقابة الأبوية وغيرها من التجارب المناسبة للعمر للمستخدمين الأصغر سناً.

ويصل تطبيق سناب شات الآن إلى أكثر من 75% ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و34 عاماً في أكثر من 20 دولة.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout