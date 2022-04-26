living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"واتساب" يبتكر خاصية تمنح مستخدميه مزيدًا من الخصوصية

26
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قرر تطبيق «واتساب»، اختبار خاصية مبتكرة للغاية بهدف منح مستخدميه مزيدًا من الخصوصية في المستقبل. وقال الموقع الإلكتروني لتلفزيون "آر تي إل" الألماني، إنه يمكنك تنشيط خاصية تمنع بعض الأشخاص في جهات الاتصال الخاصة بهم من رؤية حالة "آخر ظهور" عبر الذهاب إلى الإعداد، ثم الحساب ثم الخصوصية ثم آخر ظهور ثم جهات الاتصال الخاصة باستثناء "الأشخاص المعنيين".

يذكر أن الإصدار التجريبي لهذه الخاصية الجديدة أصبح متاحًا لمستخدمي هواتف "أندرويد" منذ بضعة أسابيع، وهو متاح الآن لمستخدمي هواتف "آيفون" أيضًا. وإذا نجح الاختبار، فمن المتوقع طرح الخاصية الجديدة على مستوى العالم قريبًا.

يشار إلى أنه ومن خلال خاصية "آخر ظهور" على تطبيق "واتساب"، تستطيع جهات اتصال محددة، التعرف على آخر مرة كان فيها المستخدم نشطًا على التطبيق.

وحتى الآن، تسمح خدمة تبادل الرسائل والمكالمات، للمستخدمين بمشاركة هذه المعلومة مع مجموعات محددة، وذلك عبر السماح "للجميع" برؤيتها أو يقتصر ذلك على "جهات الاتصال فقط" أو "لا أحد".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout