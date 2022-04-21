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برمجيات قد تشكل خطرا على مستخدميها هذا العام

21
APRIL
2022
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حذّر أحد خبراء تكنولوجيا المعلومات في روسيا من بعض البرمجيات والتطبيقات التي قد تستغل من قبل قراصنة الإنترنت محليا لاختراق بيانات وأجهزة مستخدميها.

وحول الموضوع قال الخبير التقني الروسي ونائب مدير مركز Trusted Interaction Technologies، رسلان بريماكوف :"أتوقع أن يصبح Microsoft Office البرنامج الأكثر شعبية بين قراصنة الإنترنت المحليين عام 2022.. وفي المرتبة الثانية قد تحل البرامج الهندسية المخصصة للمؤسسات الصناعية، أما Adobe Photoshop وبعض برامج تحرير الرسوميات الأخرى فستأتي في المرتبة الثالثة على الأغلب".

وأوضح بريماكوف "أن توقعاته حول إمكانية استغلال Microsoft Office مبنية على أن هذه البرمجيات تعتبر ضرورية للكثيرين وشائعة الاستخدام حاليا"، كما أشار إلى "إمكانية استغلال الهاكرز هذا العام أيضا للألعاب الإلكترونية وتطبيقات التحليل الإلكتروني لأعمال الشركات لاختراق بيانات مستخدمي الشبكة العنكبوتية".

وحذّر الخبير من "أن فرض عقوبات إضافية على روسيا وعلى استعمال بعض التطبيقات والبرمجيات على أراضيها قد يدفع البعض هناك لاستخدام برمجيات مفتوحة المصدر أو غير مرخصة، وهذا ما قد يزيد أيضا من خطر اختراق أجهزة المستخدمين".

المصدر: 4pda

 

روسيا اليوم
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