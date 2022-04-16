تغييرات ضخمة على واتساب في تحديثات قيد الاختبار

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يقوم واتساب (WhatsApp) بالتخطيط لتغييرات ضخمة في التطبيق من شأنها تغيير تطبيق الرسائل النصية بشكل جذري.

فقد كشفت سلسلة من الصور المسربة عن تحديثات رئيسية، بما في ذلك إضافة "مجموعات داخل المجموعات" وردود فعل على الرسائل.

هذه الميزات الجديدة تمامًا قيد الاختبار حاليا، ولكن تم الكشف عنها أثناء "التطوير" حيث لم يعلن واتساب صراحةً عن الميزات حتى تصبح جاهزة للبث المباشر.

لكن عملاء واتساب في موقع "وابيتا إنفو" (WABeta Info) وصلوا للإصدار التجريبي من التطبيق لاكتشاف ميزات جديدة لم تتوفر بعد على نطاق واسع للجمهور.

وكشف تقرير لصحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية عن التغييرات الأربعة الأكثر إثارة من بين التغييرات التي يتم تطويرها على واتساب، وقد تصل هذه التغييرات إلى آيفون (iPhone) أو أندرويد (Android) هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزات قيد الاختبار فقط، لذا يمكن تغييرها بشكل كبير أو تأخيرها أو إلغاؤها.

ملاحظات الرسائل

ربما يكون التحديث الجديد الأكثر إثارة هو إضافة ردود فعل على الرسائل.

إنها ميزة متاحة بالفعل على تطبيق "فيسبوك" (Facebook) المملوك لشركة ميتا (Meta)، ولكنها الآن قيد التطوير لواتساب أيضًا.

وقد تكون طريقة رائعة لتقليل عدد الرسائل النصية، لأنه يمكنك ببساطة "الرد" على الرسائل بدلاً من الاضطرار إلى كتابة الردود.

تحتوي الميزة قيد الاختبار على 6 ردود أفعال: مثل، الحب، الضحك، الصدمة، العين الدامعة، والصلاة (أو الكف العالية).

مجتمعات واتساب

ستكون مجتمعات واتساب واحدة من أكبر التغييرات على التطبيق، حيث يتيح لك بشكل فعال إنشاء مجموعات الوالدين للمحادثات الجماعية.

المجموعات هي إحدى الطرق الأكثر شيوعًا لإرسال الرسائل النصية داخل التطبيق المملوك لفيسبوك، لكن وجود مجموعات متعددة قد يكون في بعض الأحيان أمرا فوضويا ويصعب تتبعه.

بدأ واتساب في الواقع العمل على المجتمعات لتجميع المجموعات العام الماضي.

وسيكون المجتمع وسيلة للحفاظ على تنظيم المجموعات.

ربما يمكن أن يكون لديك مجتمع عمل يحتوي على الكثير من المجموعات الأصغر بداخله. أو ربما يكون لمنطقتك المحلية مجتمع ينقسم إلى مجموعات منفصلة للتعليم والتذمر من قضايا الحي.

استطلاعات للرأي

يعمل واتساب على طريقة يمكنك من خلالها سؤال الأصدقاء بسرعة عن آرائهم، وهي ميزة متاحة بالفعل على الخدمات المنافسة مثل تويتر (Twitter) وتليغرام (Telegram).

وتظهرالتسريبات أن الميزة الجديدة يمكنها السماح لك بإنشاء استطلاعات الرأي لمحادثات المجموعة. ويتضمن ذلك إضافة سؤال وما يصل إلى 12 خيارًا مختلفًا للإجابات.

وتتيح لك أداة الاقتراع الجديدة في واتساب الاطلاع على الإجابات، لكنها تظل كلها داخل المجموعة بما في ذلك النتائج.

وقد يكون الاستطلاع وسيلة للأصدقاء لاتخاذ قرار بشأن مطعم. أو ربما تستطيع شركة واتساب استطلاع رأي موظفيها حول حالة الطعام في كافيتريا المكتب.

ويمكنك حتى استطلاع رأي عائلتك حول أفضل مكان للعشاء الليلة أو طلب إبداء الرأي في ملابسك الجديدة.

الملفات الضخمة

ليست ميزة مثيرة تمامًا مثل التحديثات الثلاثة الأخرى، ولكنها مع ذلك مفيدة.

فواتساب يحدك حاليًا بحجم يبلغ أقصاه 100 ميغابايت لنقل الملفات، لكن التطبيق يختبر الآن القدرة على إرسال ملفات ضخمة يصل حجمها إلى 2 غيغابايت.

هذه النسخة التجريبية متاحة حاليًا فقط في التطبيق التجريبي، وفي الأرجنتين على وجه التحديد.

في النهاية، قد لا يكون من الشائع إرسال ملفات عملاقة عبر واتساب، لذلك إذا كنت تتوق إلى القدرة على إرسال ملفات عملاقة على واتساب، فقد ينتهي انتظارك تقريبًا.