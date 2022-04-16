تويتر يعلن عن تدابير دفاعية لمواجهة رغبة إيلون ماسك في الاستحواذ عليه

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اتخذ مجلس إدارة تويتر تدابير دفاعية لمواجهة رغبة الملياردير إيلون ماسك في الاستحواذ على موقع التواصل مقابل 43 مليار دولار.

وتبنى مجلس الإدارة ما يُعرف بـ"خطة محدودة المدة لحقوق حاملي الأسهم" التي تُعرف أيضا بـ"حبة السم".

وتحظر هذه الخطة شراء مالك واحد أكثر من 15 في المئة من أسهم الشركة، وهو ما يتحقق من خلال توفير فرص أمام المستثمرين لشراء أسهم إضافية بسعر مخفض.

وشرحت شركة تويتر خطتها الدفاعية لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، كما أصدرت بيانا أوضحت فيه أنها تحتاج إلى تلك الخطة بسبب العرض "غير المرغوب فيه وغير الملزم للاستحواذ على تويتر" من جانب ماسك.

ويعتبر عرض الاستحواذ "عدائيا" عندما تريد شركة ما الاستحواذ على شركة أخرى على خلاف رغبة إدارة الأخيرة، التي يمثلها في حالة تويتر مجلس إدارة الشركة المالكة لمنصة التواصل الإجتماعي.