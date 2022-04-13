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"واتساب" يبهر العالم.. ويقدم خدمة جديدة

13
APRIL
2022
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ذكر تقرير إخباري أن تطبيق التواصل الفوري "واتساب" يعتزم إدخال خدمة الرسم، بما يضفي طابعا جماليا على استخدام التطبيق.

وقال موقع (WABetaInfo) الإخباري التقني الذي يتابع أخبار "واتساب"، أن التطبيق يجهز أدوات رسم جديدة لبعض الأشخاص الذين يستخدمون النسخة التجريبية منه على الأجهزة التي تعمل بنظام "آي أو أس"، المشغل لهواتف آيفون.

وأضاف الموقع أنه "واتساب" يخطط لتوسيع نطاق نشاط هذه الأدوات في وقت لاحق، بعد تثبيت تحديث جديد للتطبيق.

وأدوات الرسم الجديدة في التطبيق هي: قلمان وأداة طمس (blur).

وعمليا، أداة الطمس موجودة لدى مستخدمي "واتساب" الذين يستعملون هواتف "آيفون" عندما يحملون الصور. لذلك، فالجديد هو واجهة محرر الرسم، الذي لا يحتاج إلى صور لكي يعمل.

وذكر الموقع أن "واتساب" يخطط لطرح هذه الخدمة الجديدة على النسخة التجريبية المتاحة لمستخدمي أجهزة "أندرويد" في وقت لاحق.

ومع إضافة هذه الخدمة الجديدة، يكون تطبيق التواصل الفوري الذي يستخدمه أكثر من ملياري إنسان، قد وسّع من نطاق خدماته من النصوص إلى الوسائط المتعددة والوثائق، والآن الرسم.

ومنذ بداية 2022، تسارعت خطوات "واتساب" على صعيد إضافة خدمات جديدة ومعالجة الثغرات الأمنية، في ظل منافسة محتدمة مع منافسين كثيرين يسعون لمنازعته على عرش عالم التواصل الفوري.

 

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