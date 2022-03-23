تطبيق غوغل في أندرويد يحصل على ميزة مهمة

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أعلنت غوغل أن تطبيقها المخصص لأجهزة أندرويد سيحصل على ميزة انتظرها ملايين المستخدمين.

وتبعا للمتحدث باسم غوغل، نيد أدريانس، فإن تطبيق غوغل المخصص لأجهزة أندرويد سيحصل على ميزة ستسمح للمستخدمين بحذف آخر 15 دقيقة في سجلات البحث على الإنترنت.

وأشار أدريانس إلى "أن الميزة ستكون متاحة لأي مستخدم أندرويد خلال الأسابيع المقبلة، ومن المتوقع أن توفرها غوغل على تطبيقها عبر منصات أخرى مستقبلا".

ولتجربة الميزة الجديدة يتوجب على المستخدم الدخول إلى التطبيق، ومن ثم النقر فوق صورة الملف الشخصية في الزاوية العليا اليمنى من الشاشة، ومن ثم النقر على خيار "حذف آخر 15 دقيقة في سجلات البحث".

وتجدر الإشارة إلى أن غوغل كانت قد أعلنت عن هذه الميزة في مايو العام الماضي، ووفرتها لأنظمة iOS بعد شهرين، كما كانت قد طرحت ميزات لتطبيقها تسمح بحذف سجلات البحث المحفوظة لمدة 3 أو 18 و36 شهرا، أو حذف بيانات محددة من سجلات البحث.

وتأتي الخطوة الجديدة من غوغل تزامنا مع إعلانها عن النسخة الجديدة من أنظمة أندرويد التي حملت معها أيضا العديد من الميزات الإضافية لمستخدمي الهواتف والأجهزة الذكية.