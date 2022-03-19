الصاروخ الفضائي الأقوى في العالم نقلته “ناسا” إلى منصة الإطلاق

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بدأ الصاروخ الجديد “أس أل أس” التابع لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، أول انتقال له باتجاه منصة الإطلاق، حيث سيخضع لجملة اختبارات قبل إرساله، في حال نجاحها، إلى القمر خلال الصيف المقبل.

ونقل الصاروخ من مبنى التجميع في مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركية، قرابة الساعة 17:47 الخميس، في رحلة مدتها 11 ساعة للانضمام إلى منصة الانطلاق “39بي” الواقعة على بعد ستة كيلومترات ونيّف من المركز.

ويبلغ طول صاروخ “أس أل أس” مع الكبسولة الفضائية أوريون المعلقة على رأسه 98 متراً، لكنه أقل ارتفاعاً بقليل من صاروخ “ساتورن 5” الذي استُخدم في إرسال البشر إلى القمر خلال مهمات “أبولو” والذي بلغ طوله 110 أمتار.

وفور بلوغ الصاروخ منطقة الانطلاق، أمام المهندسين ما يقرب من أسبوعين لإجراء جملة اختبارات قبل القيام بتجربة عامة قبل الإطلاق.