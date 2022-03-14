تطبيق خطير يجب حذفه فوراً

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قامت غوغل بحظر تطبيق شهير على متجرها، كما ناشدت جميع مستخدمي هواتف أندرويد بضرورة حذف التطبيق فوراً حرصاً على جميع بياناتهم الشخصية، حيث أكدت أنّ التطبيق الخطير يقوم بسرقة البيانات السرية بالحسابات البنكية الخاصة بالمستخدمين وإفراغها، من خلال حِيَل خداعية غير معروفة لجميع المستخدمين.



وهذا التطبيق إسمه «Antivirus Super Cleaner»، ويحوي على الكثير من البرامج الضارة تسمّى «SharkBot»، والتي لديها القدرة على البدء في تحويل الأموال من خلال أنظمة التحويل التلقائي.



ويعمل التطبيق الجديد فور تحميله من المتجر والتثبيت على هاتف الضحية على تحويل أموال المستخدم، حيث يقوم بنقل الأموال بين الحسابات سراً من دون علم المستخدم.