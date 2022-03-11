بيل غيتس "يُفجّر" مفاجأة: "هكذا ستتواصلون مع بعضكم"

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أصبح الجمهور ينتظر تصريحات رجل الاعمال الشهير بيل غيتس خصوصا ان قرر ان يعلن عن خطوة جديدة سيشهدها المستقبل فبعد ان توقع بإنتشار فيروس كورونا قبل عامَين من حدوث ذلك ها هو يفجر مفاجأة غير متوقعة على العالم.



وتوّقع غيتس هذه المرة تطوير تقنية حديثة من قبل شركة Chaotic Moon تركز على البرمجيات والتصميم وتطوير الأجهزة المحمولة وتكون على هيئة وشم إلكتروني على الجلد تجمع فيها البيانات الطبية والرياضية وتسمح بإجراء المكالمات والرسائل.



هذه الخطة لن يتم تنفيذها بين ليلة وضحاها الا ان غيتس يتأمل ان تصل في أسرع وقت ممكن وأن تحل محل الهواتف المحمولة الحالية مشيرا الى ان هذا الاختراع له ميزات ان هذا الوشم سيتم وضعه على الجلد بمعالجات دقيقة مدمجة تساعد على دمجه في الجسم كما انه سيحل محل مكان الهاتف المحمول.

المصدر: السومرية نيوز