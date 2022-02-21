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لا تتخلص من الكمبيوتر القديم.. هذا ما أعلنته غوغل

21
FEBRUARY
2022
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أعلنت غوغل عن نظام للتشغيل تم تصميمه على أجهزة الكمبيوتر القديمة Chrome OS Flex مما يجعله مثاليًا للشركات الصغيرة والمؤسسات التعليمية.

وتهدف غوغل لأن يكون لها أيضًا تأثير إيجابي في الحد من النفايات الإلكترونية العالمية.

يمكنك تشغيل Chrome OS Flex باستخدام محرك أقراص USB فقط، ويستغرق الإعداد لها بضع دقائق، حسب ما نقل موقع TheNextWeb.

يأتي هذا التطور بعد أن استحوذت غوغل على Neverware في عام 2020، وهي شركة مكَّنت من تحميل نظام التشغيل كروم على الأجهزة القديمة ببرنامج CloudReady الخاص بها.

بينما كان هناك تقرير يشير حول دمج Google لها مباشرة في نظام التشغيل Chrome OS.

وهناك شروط معينة عليك تلبيتها قبل أن تتمكن من تشغيل Chrome OS Flex، بما في ذلك مواصفات الجهاز والتوافق.

ما الذي تحتاجه لتشغيل Chrome OS Flex؟

فيما يلي الحد الأدنى من متطلبات الجهاز لتشغيل Chrome OS Flex:

- البنية: جهاز متوافق مع Intel أو AMD x86-64 بت

- ذاكرة الوصول العشوائي: 4 جيجابايت

- التخزين الداخلي: 16 جيجا بايت

- الجهاز قابل للتمهيد من USB.

- BIOS: وصول كامل للمسؤول

لا يمكنك تشغيل نظام التشغيل هذا على الأجهزة المزودة بمعالجات ARM، مثل أجهزة Mac التي تعمل بنظام M1.
ونظرًا لأن الأنظمة التي تعمل بنظام ARM هي أحدث بشكل عام، يمكن لمعظمها تشغيل برامج حديثة، ولا تحتاج بالضرورة إلى أن تكون متوافقة مع نظام تشغيل خفيف الوزن.

رغم ذلك تحذر غوغل من أن Chrome OS Flex قد يمنحك تجربة دون المستوى إذا كان نظامك يستخدم مكونات تم تصنيعها قبل عام 2010. بالإضافة إلى ذلك، قد تحتاج إلى تعديل إعدادات BIOS إذا لم تتمكن من التمهيد مباشرة من محرك USB.

وإذا كنت تريد أن تعرف ما إذا كان نظامك القديم قادرًا على مواجهة التحدي المتمثل في تشغيل Chrome OS Flex، فقد أعدت غوغل لوحة تحكم سهلة الاستخدام للنماذج المعتمدة.

تحتوي جميع الأجهزة المدرجة على تصنيف "تم التحقق من عملها"، و"المشكلات الثانوية المتوقعة"، و"المشكلات الرئيسية المتوقعة"، حتى تتمكن من اتخاذ قرار لتثبيت Chrome OS Flex وفقًا لذلك.

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