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آيفون 14.. هذا كل ما نعرفه عن هاتف "أبل" المنتظر

17
FEBRUARY
2022
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تروج تقارير إعلامية منذ فترة بعض التسريبات بخصوص هاتف شركة أبل المنتظر في وقت لاحق من السنة الجارية، تحت اسم "آيفون 14".

وقال موقع "تومز غايد" إن آيفون 14 قد يأتي بتصميم مختلف تماما عن كل إصدارات أبل السابقة، فيما يلمح البعض إلى إمكانية إعادة "Touch ID".

التصميم

ذكر المصدر أن الشركة الأميركية العملاقة ترغب في القيام بـ"قفزة كبيرة" في هواتف آيفون، التي لم تشهد أي تحول ملحوظ منذ iPhone 11 Pro.

ولم يتم إلى حدود الساعة تسريب معلومات كثيرة حول التصميم المنتظر، لكن من المرجح أن يتم الاحتفاظ بالحواف المسطحة التي نراها في "آيفون 13"، بينما قد يعتمد الجهاز الجديد على ثلاث كاميرات مدمجة في الجزء الخلفي، في شكل يشبه "غالاكسي إس 22 ألترا".

كما أن هناك حديثا عن هيكل من التيتانيوم، والذي من شأنه أن يجعل "iPhone 14 Pro" أقوى وأخف وزنا من سابقه، حسب "تومز غايد".

الألوان

قد يأتي الهاتف الجديد في ألوان مختلفة، وهي الأسود والأبيض والخوخ الباهت والأخضر الداكن.

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الشاشة

لم يستبعد المصدر أن تلتزم أبل بنفس مقاسات الشاشة، حيث سيأتي "آيفون 14 برو" بشاشة مقاس 6.1 بوصة، و"آيفون 14 برو ماكس" بـ6.7 بوصة.

الإصدارات

استبعد مراقبون أن توفر الشركة الأميركية 4 إصدارات لهاتفها الجديد، حيث رجحوا أن تستغني عن كل من الإصدار العادي و"ميني"، وتكتفي بـ"آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس".

الأسعار وموعد الإطلاق

توقع "تومز غايد" أن تكشف أبل الستار عن هاتفها الجديد في سبتمبر المقبل، أي بعد نحو 7 أشهر، وقد تبدأ الأسعار من 999 دولارا (iPhone 14 Pro).

 

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