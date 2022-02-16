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"واتس آب" يحصل على ميزات جديدة ومتنوعة

16
FEBRUARY
2022
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أعلنت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن القائمين على تطبيق "واتس آب" بدأوا باختبار مجموعة جديدة من الميزات ستجعل التطبيق أكثر عملية وفائدة للمستخدمين.

ومن بين أبرز الميزات العملية التي قد يحصل عليها التطبيق هي ميزة "المجتمعات"، والتي من خلالها سيكون بإمكان المستخدمين أو مديري المجموعات على التطبيق من جمع ما يصل إلى 10 مجموعات في فئة واحدة، والكتابة أو نشر الإعلانات في تلك المجموعات في وقت واحد.

وقد يحصل التطبيق أيضا على قوائم جديدة يمكن الاعتماد على أدواتها لتحرير الصور ومقاطع الفيديو بطرق أكثر سلاسة وعملية من الطرق المعتمدة حاليا في التطبيق.

كما يختبر "واتس آب" حاليا ميزات جديدة تمكن المستخدمين من التقاط صور أكثر تفاعلية عبر التطبيق، وإرسال تلك الصور أو الفيديوهات عبر رسائل الوسائط المتعددة، فضلا عن ميزات تساعد على ترتيب الصور والفيديوهات في ملفات "الوسائط" التابعة للتطبيق في الهاتف.

وقد يحصل مستخدمو "واتس آب" مع نسخ التطبيق المستقبلية أيضا على إمكانية تغيير واجهات العرض والخلفية أثناء إجراء المكالمات الصوتية، كما ستظهر لهم العديد من خيارات التحرير الخاصة بالصور والخلفيات عبر أجهزة أندرويد وiOS.

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