أخيرا "البصمة".. آيفون "الرخيص" يطرح بعد أسابيع

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يترقب عشاق الآيفون الهاتف الجديد من شركة "آبل"، المتوقع الكشف عنه في شهر مارس المقبل، والذي قد يحمل مزايا مختلفة عن سابقيه.

وتوقعت مواقع إلكترونية عدة خصائص جديدة لهاتف " آيفون SE3"، من بينها بصمة الوجه وميزة الاتصال بشبكات الجيل الخامس "5G".

وكانت "آبل" قدمت هاتف "SE" لأول مرة في عام 2020، ويعد أرخص هواتف الشركة ثمنا، إذ يبدأ سعره من 399 دولار، ويتميز بشحن طويل نسبيا وكاميرا جيدة ووحدة معالجة سريعة.

ورغم أن الشركة لم تكشف عن هاتف "SE 3"، العام الماضي برفقة هواتف "آيفون 13" وساعة آبل الذكية و"ماك بوك" أو سماعت الأذن. إلا أن الشركة أزالت خيار شراء هاتف "SE" بسعة 256 غيغابايت من متجرها الإلكتروني، ما قد يعد مؤشرا على توقف إنتاج الهاتف القديم وتحديثه، وفقا لما ذكره موقع "سي نت" المتخصص بأخبار التكنولوجيا.

ووفقا لعدة مواقع، نورد بعضا من أبرز التسريبات الخاصة بهاتف "SE 3":

الإعلان عن الهاتف "في مارس"

رجح موقع "سي نت" أن يعلن عن الجيل الثالث من هواتف "SE" في النصف الأول من عام 2022، وفقا لما ذكره الباحث المتخصص في تحليل منتجات آبل، مينغ -تشي كو.

كما كان موقع "TrendForce" قد توقع أن تكشف "آبل" عن هاتفها في الربع الأول من عام 2022.

وتوقع مراسل وكالة بلومبيرغ، مارك غورمان، أن تعلن "آبل" عن هاتفها الجديد في مارس أو أبريل، ليعلن في بداية فبراير الجاري موعدا محددا: 8 مارس المقبل.

من جهته، يشير الخبير التقني، روس سونغ، إلى أن الهاتف سيأتي في أواخر أبريل أو بداية مايو.

وذكر تقرير لموقع "91mobile"، أن آبل أرسلت ثلاثة إصدارات من "آيفون SE" إلى الهند لاختبارها، وقد يشير هذا إلى اقتراب إطلاق الهاتف.

"بصمة" الوجه

قد يوفر هاتف "SE 3" أخيرا خاصية التعرف على الوجه لفك إقفاله، إذ يعد هاتف "SE" الوحيد دون هذه الخاصية من بين هواتف آبل الحديثة.

وإن حدث ذلك بالفعل سيتمكن المستخدمون من استغلال التحديث الذي قدمته آبل مؤخرا في نظام تشغيل "iOS 14.5" الذي يتيح فك قفل الهاتف بالاستعانة بخاصية التعرف على الوجه، حتى لو كان ارتدى المستخدم كمامة، وفقا لـ "سي نت".

كما نقلت نشرة "PoweOn" التابعة لبلومبيرغ عن غورمان قوله إن "آبل" تخطط تقديم خاصية فك الإقفال ببصمة الوجه في كل أجهزتها، من بينها "الآيباد" و"الماك".

حجم "SE 3"

رغم أن عالمنا يشهد هيمنة الهواتف ذات الشاشات الأكبر حجما، لطالما تميز هاتف "آيفون SE" بصغر حجمه، فالجيل الأول منه، بشاشة بلغت 4 إنشات فقط، لاقى ترحيبا لإمكانية حمله ببساطة في جيب المستخدم بالإضافة إلى سعره ومزاياه.

بعدها أتى الجيل الثاني من "SE"، الذي كان أكبر من سابقه، وكان ذلك لسبب مفيد، لأن "آبل" زودته برقاقة "A13 Bionic"، المتواجدة أيضا في هواتف "آيفون 12".

وينقل موقع "سي نت" عن مينغ -تشي كو، استبعاده أن تغير "آبل" حجم الهاتف في جهازها الجديد، مشيرا إلى أن "SE 3" سيأتي بالحجم ذاته لهاتف الجيل السابق (4.7 إنشات).

وكان كو قد أشار إلى أن هاتف "SE 3" سيحوي رقاقة "A14 Bionic chip" لعمليات معالجة أسرع.

ويشير "سي نت" إلى أن الشركة ستحرص على رضا مستهلكي سلسلة "SE" في الهاتف الجديد، الذين يبحثون عن ميزتين أساسيتين: هواتف أرخص ثمنا مقارنة بأسعار آيفون 13 (التي تتراوح ما بين 799 وحتى 1,099)، بالإضافة إلى من يحبون الهواتف الأصغر حجما.