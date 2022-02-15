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" آبل " تنقذ هواتف آيفون وحواسبها المحمولة بتحديثات جديدة

15
FEBRUARY
2022
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أعلنت شركة آبل عن إطلاق تحديثات جديدة لبرامج تشغيل هواتفها وأجهزتها المحمولة، لإنقاذ تلك الأجهزة من بعض المشكلات.

وأشارت آبل إلى أنها أطلقت تحديث iOS 15.3.1 الجديد لهواتف آيفون، وكذلك تحديث iPadOS 15.3.1 لحواسب آيباد اللوحية، إضافة إلى تحديث macOS Monterey 12.2.1 للحواسب الشخصية، وتحديثا آخر لأنظمة ساعاتها الذكية.

وتبعا للشركة فإن تحديث iOS 15.3.1 طرح خصيصا ليعالج ثغرة برمجية كانت تتعلق بالاستخدام غير الصحيح للذاكرة الديناميكية، ويمكن من خلالها تشغيل تعليمات برمجية عشوائية في هواتف المستخدمين.

ويمكن أن يستفيد من التحديث الجديد أصحاب هواتف آيفون الذين حصلوا سابقا على أنظمة من iOS 15.3، ويمكنهم تحميله عبر التوجه إلى قوائم الإعدادات في هواتفهم، ومن ثم خيار "عام"، وبعدها خيار"تحديث البرنامج"، مع تحديد رمز 19D.52 للتحديث.

أما التحديث الجديد لأنظمة macOS فقد خصص تبعا لآبل لإصلاح مشكلة كان يعاني منها بعض مستخدمي حواسبها المحمولة وتتسبب باستنزاف بطاريات تلك الأجهزة، حيث أشارت بعض المواقع إلى أن المشكلة ظهرت في بعض الحواسب العاملة بمعالجات إنتل ومعالجات M1 من آبل.

 

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