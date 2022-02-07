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تختصر وقتكم.. خدمة جديدة "مذهلة" من واتساب

7
FEBRUARY
2022
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يختبر تطبيق التواصل الفوري الشهير "واتساب" حاليا، توسيع نطاق خدمة مشغّل الملاحظات الصوتية العالمية، لتشمل مستخدمي "واتساب" عبر الحواسيب.
 
وذكر موقع" WABetaInfo" الإخباري التقني أن جوهر هذه الخدمة هو قدرة مستخدمي "واتساب" على الاستماع إلى الملاحظات الصوتية الواردة إليهم من أصدقائهم، حتى بعد خروجهم من من الدردشة مع الصديق إلى دردشة أخرى.
 
وتساهم هذه الخدمة عمليا في اختصار الوقت أمام المستخدمين، خاصة أنه في الوقت الراهن لا يمكن لمشغلي "واتساب" الاستماع للملاحظات الصوتية والقيام بمهمة أخرى.
 
وبمجرد إطلاق هذه الخدمة، سيكون بوسع المستخدمين الاستماع إلى الرسائل الصوتية أثناء التنقل في "واتساب"، دون أن تتوقف تلك الملاحظات وهو ما يوفر الكثير من الوقت.
 
وكان "واتساب" قد بدأ في طرح هذه الخدمة في الإصدار التجريبي له في الهواتف التي تعمل بنظام "أي أو أس"، أي هواتف آيفون، ولا يعرف على وجه التحديد متى سيتم إدراجها في هواتف "أندرويد"، رغم تقارير تحدثت عن أن "واتساب" يختبر هذه الخاصية لهذه الأجهزة.
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