living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فتح قفل شاشة "آيفون" مع الكمامة... ميزة ينتظرها الملايين!

28
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت تقارير مؤخرا عن أن شركة "آبل" الأمريكية ستنفذ أخيرا مطلبا ينتظره العديد من مستخدميها، ‏والذي ظهر مع بداية انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد.‏

وتختبر "آبل" في الوقت الحالي إمكانية استخدام ميزة "بصمة الوجه" لفتح قفل شاشة هاتف "آيفون" أو حاسوب "آيباد" اللوحي حتى في حالة ارتداء كمامة طبية، وكذلك دون الحاجة لاستخدام ساعة "آبل" ذكية.

ويحتوي الإصدار التجريبي الأول للمطورين لنظام تشغيل "آي او إس 15.4" القادم على شاشة ستسأل المستخدم ما إذا كان يرغب في أن يكون قادرا على استخدام "بصمة الوجه" اثناء ارتداء قناع طبي، ولكن مقابل مستوى أمان منخفض.

وتقول الشاشة أنه من أجل استخدام "بصمة الوجه" أثناء ارتداء قناع طبي، فإن "آيفون" سيكون قادرا على التعرف على الميزات الفريدة حول العين للمصادقة مغ قفل الهاتف.

وتوضح شركة "آبل" أنه يجب تشغيل الميزة الجديدة يدويا، ضمن قسم معرف الوجه ورمز المرور في "الإعدادات"، وذلك بتحديد خيار "استخدام معرف الوجه مع قناع".

وستستمر هذه الميزة في العمل لمن يرتدون نظارات، لكن يجب إزالة النظارات الشمسية في حال ارتدائها.

لكن لسوء الحظ لن تتوفر الميزة الجديدة إلا إذا كان لديك جهازا جديدا، بحسب ما أورده موقع "9to5mac".

وستكون الميزة الجديدة مريحة للغاية للمستخدمين الذين سئموا من كتابة رموزهم السرية على الشاشة من أجل إلغاء قفل الشاشة الخاص بهم أثناء ارتدائهم الكمامة الطبية.

Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout