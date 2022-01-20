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انتظرها الملايين.. ميزة رائعة من "واتساب"

20
JANUARY
2022
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أخيراً يستعد واتساب لإضافة ميزة جديدة ينتظرها الملايين من مستخدميه منذ فترة طويلة في المحادثات لتضيف عليها شكلاً جديداً.

وستوفر الميزة الجديدة للأشخاص القدرة على الرسم، من خلال إضافة أدوات للرسم، وفق موقع WABetainfo.

كما سيتم تحسين محرر الصور المدمج في التطبيق باستخدام أقلام الرصاص، التي ستتيح إمكانية رسم خطوط أكثر سمكاً على الصور ومقاطع الفيديو.

تعتيم الصور؟
يشار إلى أن التطبيق يسمح حالياً بتغيير لون القلم، لكن لا يمكنك زيادة سمك الحد أو تقليله.

كذلك قد يحتوي برنامج المراسلة أيضاً على أداة مضمنة لتعتيم الصور، والتي ستسمح للمستخدمين بإخفاء الأجزاء الفردية من الصورة قبل إرسالها.

والأدوات الجديدة متوفرة حالياً في الإصدار 2.22.3.5 لأجهزة Android. ولاحقاً، ستدخل الميزات الجديدة في برامج الإصدار لنظامي Android وiOS.

يذكر أن واتساب كان أتاح بشكل رسمي واحدة من أبرز المزايا، حيث سمح بربط حسابه بجهاز ثان مثل الكمبيوتر، وإرسال واستقبال الرسائل بدون الحاجة لاتصال الهاتف الذكي الأساسي بالإنترنت.

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