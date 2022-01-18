مايكروسوفت تتعاقد على أكبر صفقة ألعاب في التاريخ بـ 68.7 مليار دولار

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أفادت وكالة رويترز بأن "مايكروسوفت كورب" ستشتري شركة "أكتيفيجن بليزارد"، المصنعة للعبة "كول أوف ديوتي"، مقابل 68.7 مليار دولار في أكبر صفقة صناعة ألعاب في التاريخ، موضحة أن الصفقة النقدية بالكامل التي أعلنت عنها مايكروسوفت اليوم الثلاثاء، وهي أكبر عملية استحواذ لها على الإطلاق، ستعزز قوتها في سوق ألعاب الفيديو المزدهر حيث تواجه تينسينت وسوني.

الصفقة أيضا تمثل رهان الشركة الأميركية متعددة الجنسيات على عوالم الإنترنت الافتراضية "ميتافيرس" حيث يمكن للناس العمل واللعب والتواصل الاجتماعي، كما يفعل العديد من أكبر منافسيها بالفعل.