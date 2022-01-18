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مايكروسوفت تتعاقد على أكبر صفقة ألعاب في التاريخ بـ 68.7 مليار دولار

18
JANUARY
2022
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أفادت وكالة رويترز بأن "مايكروسوفت كورب" ستشتري شركة "أكتيفيجن بليزارد"، المصنعة للعبة "كول أوف ديوتي"، مقابل 68.7 مليار دولار في أكبر صفقة صناعة ألعاب في التاريخ، موضحة أن الصفقة النقدية بالكامل التي أعلنت عنها مايكروسوفت اليوم الثلاثاء، وهي أكبر عملية استحواذ لها على الإطلاق، ستعزز قوتها في سوق ألعاب الفيديو المزدهر حيث تواجه تينسينت وسوني.

 
الصفقة أيضا تمثل رهان الشركة الأميركية متعددة الجنسيات على عوالم الإنترنت الافتراضية "ميتافيرس" حيث يمكن للناس العمل واللعب والتواصل الاجتماعي، كما يفعل العديد من أكبر منافسيها بالفعل.

واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، أنه "تعد الألعاب الفئة الأكثر ديناميكية وإثارة في مجال الترفيه عبر جميع المنصات اليوم وستلعب دورًا رئيسيًا في تطوير منصات ميتافيرس".

يمثل عرض مايكروسوفت البالغ 95 دولارًا للسهم علاوة قدرها 45% عن إغلاق أكتيفجن، حيث كانت أسهم أكتيفجن يوم الجمعة عند 83.35 دولارًا أمريكيًا في التعاملات المبكرة.

تأتي الصفقة في وقت ضعف لشركة أكتيفجن، حيث تراجعت أسهمها بأكثر من 37% منذ أن وصلت إلى مستوى قياسي العام الماضي، متأثرة بمزاعم التحرش الجنسي للموظفين وسوء السلوك من قبل العديد من كبار المديرين.

يشار إلى أن قيمة سوق الألعاب العالمي بلغ 173.70 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 314.40 مليار دولار بحلول عام 2027، وفقًا لشركة الأبحاث موردر إنتليجانس.

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