"مايكروسوفت" تكشف تفاصيل الهجوم السيبراني على شبكات حكومية أوكرانية

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أفادت شركة "مايكروسوفت" في وقت متأخر من أمس السبت بأن العشرات من أنظمة الحاسوب في عدد غير محدد من الوكالات الحكومية الأوكرانية أصيبت ببرامج ضارة مدمرة متخفية في هيئة برامج فدية.

وبرامج الفدية برمجيات خبيثة تقيد الوصول إلى نظام الحاسوب التي تصيبها، وتطالب بسداد فدية حتى يتمكن صاحب الحاسوب من الوصول للملفات. ولم يتضح على الفور حجم الضرر الذي تسببت فيه هذه البرامج الخبيثة.

وقالت "مايكروسوفت" في منشور قصير على مدونة إنها اكتشفت البرنامج الضار لأول مرة الخميس، ويتزامن ذلك مع الهجوم الذي أدى إلى قطع الاتصال بشكل مؤقت عن نحو 70 موقعا إلكترونيا حكوميا.

وذكرت "مايكروسوفت" في منشور تقني آخر أن الأنظمة المتأثرة "تغطي العديد من المنظمات الحكومية وغير الهادفة للربح ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات".

وأضافت: "يتم إخفاء البرنامج الضار على هيئة برنامج فدية، ولكن إذا تم تنشيطه بواسطة المهاجم، فسوف يجعل نظام الحاسوب المصاب غير صالح للعمل.. باختصار، سيفتقر إلى آلية استرداد الفدية".

يأتي الهجوم في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات حول أكرانيا وسط مزاعم غربية بقرب "غرو روسيا" لذلك البلد، وهي مزاعم تنفيها موسكو بشكل قاطع.

في وقت سابق، زعمت أوكرانيا أن لديها "مؤشرات أولية تؤكد ضلوع أجهزة الاستخبارات الروسية في هجوم سيبراني واسع النطاق استهدف العديد من وزاراتها".

من جانبه، نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، وجود أي علاقة لروسيا بالهجمات السيبرانية التي استهدفت مواقع حكومية أوكرانية، ووصف الاتهامات الموجهة لموسكو في هذا الخصوص بأنها "لا أساس لها من الصحة".