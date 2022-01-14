living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"ليس منصة آمنة؟!".. تحذير "واتس آب" من استهداف التفاصيل المصرفية للملايين..

14
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قد ترى عملية احتيال "واتس آب" الجديدة أن المحتالين يستهدفون الملايين من مستخدمي التكنولوجيا في محاولة للوصول إلى التفاصيل المصرفية والمعلومات الشخصية.

وحُذّر مستخدمو منصة "واتس آب" للمراسلة من أن المحتالين قد يحاولون سرقة هوياتهم. وقال ديمتري بيستوزيف، مدير البحث والتحليل في شركة الأمن السيبراني Kaspersky، لصحيفة El Pais الإسبانية اليومية، إن "واتس آب" لديه مشكلات أمنية ويجب على المستخدمين عدم مشاركة المعلومات الحساسة بشأنه.

وقال: "من المهم أن نفهم أن "واتس آب" ليس منصة آمنة، رغم أن الكثير من الناس يعتقدون أنها كذلك. أفضل شيء تفعله هو عدم مشاركة المعلومات الدقيقة. ويشارك العديد من الأشخاص معلومات حساسة للغاية، وفي فترة زمنية قصيرة جدا تفقد الضحية السيطرة على حساباتها".
إقرأ المزيد
"احذف هذه الرسالة الآن!".. إصدار تنبيه مقلق لجميع مستخدمي "واتس آب"!

وكانت إحدى المشكلات الرئيسية للمستخدمين هي ما يسمى "تبديل بطاقة SIM". ويحدث هذا عندما يقوم المحتالون باستنساخ رقم هاتف المستخدم وتخصيصه لبطاقة sim جديدة.

ويمكنهم بعد ذلك الوصول إلى كلمات المرور والحسابات المصرفية. وفي بعض الحالات، كانت هناك مكالمات من روبوتات صوتية مزيفة.

وتمكنوا من استخراج التفاصيل الحساسة من الناس طواعية.

ويحتوي "واتس آب" على عملية تحقق من خطوتين يمكن أن تمنع المحتالين من الوصول إلى معلوماتك. ويتضمن هذا طلب رمز فريد مكون من ستة أرقام.

ويجب على المستخدمين أيضا إيقاف تشغيل خيار "آخر ظهور" في إعدادات الخصوصية. ومن الضروري أيضا التأكد من أن صورة ملفك الشخصي ليست متاحة لأي شخص ليس من جهات الاتصال.

وتابع بيستوزيف: "إذا تم تضمين المستخدم في مجموعات بها الكثير من الأشخاص، فمن المستحسن إعداد تكوين خصوصية يحافظ على إخفاء أي بيانات حساسة".

المصدر: إكسبريس

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout