"ليس منصة آمنة؟!".. تحذير "واتس آب" من استهداف التفاصيل المصرفية للملايين..

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قد ترى عملية احتيال "واتس آب" الجديدة أن المحتالين يستهدفون الملايين من مستخدمي التكنولوجيا في محاولة للوصول إلى التفاصيل المصرفية والمعلومات الشخصية.

وحُذّر مستخدمو منصة "واتس آب" للمراسلة من أن المحتالين قد يحاولون سرقة هوياتهم. وقال ديمتري بيستوزيف، مدير البحث والتحليل في شركة الأمن السيبراني Kaspersky، لصحيفة El Pais الإسبانية اليومية، إن "واتس آب" لديه مشكلات أمنية ويجب على المستخدمين عدم مشاركة المعلومات الحساسة بشأنه.

وقال: "من المهم أن نفهم أن "واتس آب" ليس منصة آمنة، رغم أن الكثير من الناس يعتقدون أنها كذلك. أفضل شيء تفعله هو عدم مشاركة المعلومات الدقيقة. ويشارك العديد من الأشخاص معلومات حساسة للغاية، وفي فترة زمنية قصيرة جدا تفقد الضحية السيطرة على حساباتها".

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وكانت إحدى المشكلات الرئيسية للمستخدمين هي ما يسمى "تبديل بطاقة SIM". ويحدث هذا عندما يقوم المحتالون باستنساخ رقم هاتف المستخدم وتخصيصه لبطاقة sim جديدة.

ويمكنهم بعد ذلك الوصول إلى كلمات المرور والحسابات المصرفية. وفي بعض الحالات، كانت هناك مكالمات من روبوتات صوتية مزيفة.

وتمكنوا من استخراج التفاصيل الحساسة من الناس طواعية.

ويحتوي "واتس آب" على عملية تحقق من خطوتين يمكن أن تمنع المحتالين من الوصول إلى معلوماتك. ويتضمن هذا طلب رمز فريد مكون من ستة أرقام.

ويجب على المستخدمين أيضا إيقاف تشغيل خيار "آخر ظهور" في إعدادات الخصوصية. ومن الضروري أيضا التأكد من أن صورة ملفك الشخصي ليست متاحة لأي شخص ليس من جهات الاتصال.

وتابع بيستوزيف: "إذا تم تضمين المستخدم في مجموعات بها الكثير من الأشخاص، فمن المستحسن إعداد تكوين خصوصية يحافظ على إخفاء أي بيانات حساسة".

المصدر: إكسبريس