جديد انستاغرام...إختبار طريقتين جديدتين لعرض المحتوى على تطبيقها

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أعلن رئيس شركة إنستغرام آدم موسيري عن البدء باختبار طريقتين جديدتين لعرض المحتوى على التطبيق، في خطوة تسمح للمستخدمين بالتبديل بين كيفية تصفّح المحتوى بحسب الترتيب الزمني والخوارزمية.

وبحسب موقع “ذا فيرج” التقني، كشف موسيري أنّ الشركة تعمل على طريقتين جديدتين لعرض المحتوى، يُطلق على الأولى إسم ” المفضلون” (Favorites) وعلى الثانية “المتابَعون” (Following).

وأضاف موسيري إنّه سيتسنى للمستخدم التبديل بين ثلاث طرق مختلفة لرؤية المحتوى وهي: الصفحة الرئيسية (Home)

والمفضلون (Favorites) والمتابَعون (Following).

ويُشار إلى أنّ الصفحة الرئيسية ستكون مشابهة لما يُظهره التطبيق حاليا، بينما ستكون صفحة المفضلون مخصصة للأصدقاء الذين يهتم بهم المستخدمون أكثر، أمّا صفحة “المتابَعون” فستعرض المحتوى بالترتيب الزمني للحسابات التي يتابعها المستخدمون فحسب.

والجدير بالذكر أنّ هذه التغييرات لن تُطرح على نطاق واسع في الوقت الحالي على أن تُطلق التجربة الكاملة في النصف الأول من هذا العام بحسب نتائج الإختبارات.