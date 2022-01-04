living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف يمكنك العثور على هاتفك المفقود؟

4
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يعتبر فقدان الهاتف أو سرقته أو نسيان المكان الذي تم وضعه به من المشكلات التي يختبرها أغلب الأشخاص باستمرار. وتزداد هذه المشاكل حدة في حال غلق الهاتف أو عدم شحن بطاريته.
إلا أن هناك بعض الطرق التي قد تمكن الشخص من العثور على هاتفه المفقود، وفقاً لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية.
ويعتمد هذا على نوع الهاتف، سواء كان «آيفون» أو هاتف يعمل بنظام «أندرويد».
* هواتف «آيفون»:
- ساعة آبل:
إذا كنت تمتلك ساعة آبل الذكية، يمكنك بكل بساطة أن تستخدم خاصية إيجاد الهاتف الموجودة بها حيث سيصدر الهاتف ضوضاء حتى إذا كان في وضع صامت.
- خاصية «فايند ماي»: Find my
بالنسبة لهواتف آيفون الحديثة، يوجد خاصية تسمى «فايند ماي» Find my تمكن الشخص من العثور على هاتفه المفقود بسهولة.
إذا كان لديك جهاز iPad أو MacBook، فيمكنك استخدام تطبيق «فايند ماي Find my » من خلال أي منهما، حيث يدفع التطبيق الهاتف لإصدار صوت، تماماً كما هو الحال مع ساعة آبل.

وإذا كان هاتفك غير متصل بالإنترنت، يمكن للتطبيق تحديد موقع الجهاز أيضاً لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد إيقاف تشغيله. أما إذا انخفض مستوى شحن بطارية جهازك بشكل خطير، فسيتم إرسال موقعه إلى التطبيق تلقائياً في محاولة لمساعدة الشخص على معرفة مكانة في حال انغلاقه.
- iCloud.com:
قم بفتح رابط icloud.com من أي جهاز آخر، ثم قم بتسجيل الدخول بحسابك المستخدم على هاتفك المفقود. وبعد ذلك قم بالضغط على خيار Find iPhone حيث ستقوم خدمة أبل بالبحث عن الهاتف وتحديد مكانه.
وهناك خيار أيضاً يتيح للهاتف إصدار صوت لتحديد مكانه بشكل أكثر دقة.
* هواتف «أندرويد»:
- الساعات الذكية:
مثل ساعة أبل، تتيح الساعات الذكية التي تعمل مع هواتف أندرويد للأشخاص العثور على هواتفهم المفقودة عن طريق خاصية Find my phone التي تدفع الهاتف لإصدار صوت عال.
- android.com-find:
قم بفتح رابط android.com-find ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب «غوغل» الخاص بك. وبعد ذلك انقر فوق رمز الهاتف المفقود في الجزء العلوي من الشاشة.
عندها سترى مكان هاتفك على خريطة، ومثل الخاصية المتعلقة بآيفون، يمكنك أن تجعل هاتفك يرن بصوت عال لمدة خمس دقائق حتى تتمكن من العثور عليه.
- تطبيق Google Find My Device:
إذا كان لديك جهاز أندرويد آخر، فقم بتنزيل تطبيق Google Find My Device واستخدمه لتحديد موقع جهازك المفقود.


MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout