كيف يمكنك العثور على هاتفك المفقود؟

يعتبر فقدان الهاتف أو سرقته أو نسيان المكان الذي تم وضعه به من المشكلات التي يختبرها أغلب الأشخاص باستمرار. وتزداد هذه المشاكل حدة في حال غلق الهاتف أو عدم شحن بطاريته.

إلا أن هناك بعض الطرق التي قد تمكن الشخص من العثور على هاتفه المفقود، وفقاً لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية.

ويعتمد هذا على نوع الهاتف، سواء كان «آيفون» أو هاتف يعمل بنظام «أندرويد».

* هواتف «آيفون»:

- ساعة آبل:

إذا كنت تمتلك ساعة آبل الذكية، يمكنك بكل بساطة أن تستخدم خاصية إيجاد الهاتف الموجودة بها حيث سيصدر الهاتف ضوضاء حتى إذا كان في وضع صامت.

- خاصية «فايند ماي»: Find my

بالنسبة لهواتف آيفون الحديثة، يوجد خاصية تسمى «فايند ماي» Find my تمكن الشخص من العثور على هاتفه المفقود بسهولة.

إذا كان لديك جهاز iPad أو MacBook، فيمكنك استخدام تطبيق «فايند ماي Find my » من خلال أي منهما، حيث يدفع التطبيق الهاتف لإصدار صوت، تماماً كما هو الحال مع ساعة آبل.

وإذا كان هاتفك غير متصل بالإنترنت، يمكن للتطبيق تحديد موقع الجهاز أيضاً لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد إيقاف تشغيله. أما إذا انخفض مستوى شحن بطارية جهازك بشكل خطير، فسيتم إرسال موقعه إلى التطبيق تلقائياً في محاولة لمساعدة الشخص على معرفة مكانة في حال انغلاقه.

- iCloud.com:

قم بفتح رابط icloud.com من أي جهاز آخر، ثم قم بتسجيل الدخول بحسابك المستخدم على هاتفك المفقود. وبعد ذلك قم بالضغط على خيار Find iPhone حيث ستقوم خدمة أبل بالبحث عن الهاتف وتحديد مكانه.

وهناك خيار أيضاً يتيح للهاتف إصدار صوت لتحديد مكانه بشكل أكثر دقة.

* هواتف «أندرويد»:

- الساعات الذكية:

مثل ساعة أبل، تتيح الساعات الذكية التي تعمل مع هواتف أندرويد للأشخاص العثور على هواتفهم المفقودة عن طريق خاصية Find my phone التي تدفع الهاتف لإصدار صوت عال.

- android.com-find:

قم بفتح رابط android.com-find ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب «غوغل» الخاص بك. وبعد ذلك انقر فوق رمز الهاتف المفقود في الجزء العلوي من الشاشة.

عندها سترى مكان هاتفك على خريطة، ومثل الخاصية المتعلقة بآيفون، يمكنك أن تجعل هاتفك يرن بصوت عال لمدة خمس دقائق حتى تتمكن من العثور عليه.

- تطبيق Google Find My Device:

إذا كان لديك جهاز أندرويد آخر، فقم بتنزيل تطبيق Google Find My Device واستخدمه لتحديد موقع جهازك المفقود.