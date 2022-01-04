شركة أبل أول شركة أمريكية تصل قيمتها "السوقية" إلى 3 تريليونات دولار

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أبل تحلق بقيمتها السوقية إلى 3 تريليون دولار

أصبحت شركة آبل، الإثنين أول شركة أمريكية تصل قيمتها السوقية إلى 3 تريليونات دولار

في أول يوم تداول في عام 2022 ، سجلت أسهم الشركة رقما قياسيا قدره 182.88 دولار في منتصف يوم التداول

تعتبر الشركة الأكثر قيمة في العالم هي أول شركة تصل إلى هذا الإنجاز

أصبحت شركة آبل، الإثنين أول شركة أمريكية تصل قيمتها السوقية إلى 3 تريليونات دولار ، وذلك بفضل ثقة المستثمرين في أن صانع أيفون سيواصل إطلاق المنتجات الأكثر مبيعاً بينما يستكشف أسواقاً جديدة مثل السيارات الآلية والميتافيرس.

في أول يوم تداول في عام 2022 ، سجلت أسهم الشركة رقما قياسيا قدره 182.88 دولار في منتصف يوم التداول.

تعتبر الشركة الأكثر قيمة في العالم هي أول شركة تصل إلى هذا الإنجاز حيث يراهن المستثمرون على أن المستهلكين سيستمرون في صرف الدولار الأعلى على أجهزة iPhone و MacBooks والخدمات مثل Apple TV و Apple Music.

قال دانييل آيفز ، المحلل في Wedbush Securities ، إن العنصر الأساسي في إعادة تقييم أبل يظل قطاع الخدمات الذي نعتقد أنه قيمته 1.5 تريليون دولار في أعين الشارع.

شاركت أبل نادي القيمة السوقية الذي تبلغ قيمته 2 تريليون دولار مع شركة Microsoft Corp ، والذي تبلغ قيمته الآن حوالي 2.53 تريليون دولار. تمتلك Alphabet و Amazon.com Inc قيم سوقية تزيد عن تريليون دولار.

وقد ساعد التبني السريع لتقنيات مثل 5G و AR / VR والذكاء الاصطناعي أيضاً على أن تصبح هذه الأسهم محبوبة في السوق حيث انتقل المستثمرون نحو الشركات الغنية بالنقد وبعيداً عن الشركات التي كانت أكثر حساسية للنمو الاقتصادي.

قدم اعتماد Apple السريع لتقنية 5G ، وهي تقنية لها آثار واسعة في المستقبل ، دفعة كبيرة. أطلقت مؤخراً iPhone 13 في الموجة الثانية من الهواتف المزودة بتقنية 5G.

أظهرت بيانات حديثة من CounterPoint Research أنه في الصين ، أحد أكبر أسواق أبل، واصلت قيادة سوق الهواتف الذكية للشهر الثاني على التوالي ، متغلباً على منافسين مثل فيفو و تشاومي.

لامس سهم أبل رقماً قياسياً بلغ 182.88 دولاراً ، والذي تضاعف مع 16.4 مليار سهم مستحق ساعد صانع أيفون على اختراق علامة 3 تريليون دولار في القيمة السوقية. وارتفعت الأسهم في أحدث تعاملات 2.5 بالمئة إلى 182.09 دولار.

وفي الوقت نفسه ، كان السوق الأوسع مهيأً لتمديد التعافي من صدمة الوباء ، بقيادة شركة Tesla Inc وتليها Apple و Nvidia.