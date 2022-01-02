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«تيك توك» التطبيق الأكثر شعبية في العالم خلال 2021

2
JANUARY
2022
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أظهر تقرير اقتصادي أن تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني «تيك توك» كان التطبيق الأكثر شعبية في العالم خلال 2021.

وبحسب تقرير شركة «آبتوبيا» المتخصصة في متابعة سوق التطبيقات، فإن تطبيق «تيك توك» احتل المركز الأول في قائمة التطبيقات الأكثر تنزيلاً على أجهزة المستخدمين خلال العام الماضي. وتقوم شركة «آبتوبيا» بتجميع وتحليل بيانات نشاط المستخدمين على متاجر التطبيقات الإلكترونية لمعرفة المجالات الأسرع نمواً والتطبيقات التي تحقق أكبر عدد من مرات التنزيل.

ومن خلال تحليل بيانات متجري «آب ستور» و«غوغل بلاي»، حددت الشركة أكثر 10 تطبيقات شعبية في الولايات المتحدة والعالم، حيث جاء تطبيق «تيك توك» المملوك لشركة «بايت دانس» الصينية في المركز الأول، سواء على مستوى الولايات المتحدة أو على مستوى العالم.

وبحسب قائمة «آبتوبيا» العالمية، احتل تطبيق «تيك توك» المركز الأول، وتم تنزيله 656 مليون مرة خلال العام الماضي.

وجاء في المركز الثاني تطبيق «إنستغرام» 545 مليون مرة، ثم «فيسبوك» 416 مليون مرة، و«واتساب» 395 مليون مرة، و«سناب شات» 327 مليون مرة.

وعلى مستوى الولايات المتحدة فقط، جاء تطبيق «تيك توك» أيضاً في المركز الأول وتم تنزيله 94 مليون مرة، وتلاه «إنستغرام» 64 مليون مرة.

وكانت شركة أمن المعلومات كلاود فلير قد نشرت تقريراً في الأسبوع الماضي، ذكر أن اسم نطاق «تيك توك» أصبح الأكثر شعبية في العالم بحلول أواخر العام الماضي، ليزيح اسم نطاق «غوغل دوت كوم» عن القمة.

وكان اسم نطاق «غوغل دوت كوم» قد أنهى العام قبل الماضي، باعتباره الأكثر شعبية في العالم، في حين كان اسم نطاق «تيك توك دوت كوم» في المركز السابع. لكن الأمور تغيرت بشدة خلال العام الماضي، حيث قفز اسم نطاق «تيك توك دوت كوم» إلى المركز الأول، وأزاح اسم «غوغل دوت كوم» إلى المركز الثاني.

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن تفجر شعبية تطبيق «تيك توك» للتواصل الاجتماعي خلال جائحة فيروس كورونا المستجد أسهم في القفزة الكبيرة التي حققها اسم نطاق «تيك توك دوت كوم». ووصل عدد مستخدمي «تيك توك» خلال سبتمبر (أيلول) الماضي إلى مليار مستخدم نشط شهرياً.

وبحسب بيان شركة كلاود فلير، فإن «تيك توك» احتل المركز الأول بين أسماء النطاقات الأكثر شعبية في العالم لأيام قليلة خلال شهور فبراير (شباط) ومارس (آذار) ومايو (أيار) من العام الماضي. لكن بعد 10 أغسطس (آب) الماضي أصبح هذا الاسم يحتل المركز الأول أغلب الأيام.

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