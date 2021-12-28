"ناسا" تشكل لجنة دينية تحضيرا للتواصل مع الكائنات الفضائية

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شكلت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لجنة دينية مكونة من قسيس وحاخام وإمام من بين 24 عالما دينيا، مهمتهم تحضير البشرية للاحتمال المتزايد للتواصل مع الكائنات الفضائية.

ومهمة اللجنة تهدف إلى تقييم كيفية تفاعل الأديان مع وجود حياة خارج كوكب الأرض وكيف يمكن أن يؤثر هذا الاكتشاف على مفهوم الله والخلق.

وأوضح كارل بيلشر، الرئيس السابق لمعهد علم الأحياء الفلكي التابع لوكالة "ناسا"، أنه تم تعيين علماء اللاهوت "للنظر في الآثار المترتبة على تطبيق أدوات العلوم في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين على الأسئلة التي تم أخذها في الاعتبار في التقاليد الدينية لمئات أو آلاف السنين".

وتطرق إلى الفكرة "التي لا يمكن تصورها" بأن الأرض هي الكوكب الوحيد الذي توجد عليه الحياة، قائلا: "هذا أمر لا يمكن تصوره عندما يكون هناك أكثر من 100 مليار نجم في هذه المجرة، وأكثر من 100 مليار مجرة في الكون".