living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحذير خطير من "واتس آب"!

23
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حُذّر مستخدمو “واتس آب” من آلاف مواقع الويب التي تتخفى في شكل تطبيق الدردشة الشهير في محاولة لسرقة تفاصيل تسجيل الدخول.

ويحاول اللصوص الإلكترونيون اتباع تكتيك جديد للوصول إلى حسابات “واتس آب”، وهو تهديد يجب على جميع المستخدمين على علم به. وتقول الشركة المملوكة لـ “فيسبوك”، إنها اكتشفت أكثر من 39000 موقع ويب تحاول سرقة تفاصيل المستخدم من خلال صفحات تسجيل الدخول المزيفة.

ولا يقتصر الأمر على “واتس آب” فقط الذي وقع في عملية الاحتيال، مع محاولة اللصوص أيضاً الضغط على تفاصيل حساب “فيسبوك” و”مسنجر” و”إنستغرام” أيضاً. وتجذب هجمات التصيّد الجديدة الضحايا إلى مواقع “الويب” التي يبدو أن جهة موثوقاً بها تديرها.

ومع ذلك، فكلها مزيفة، ومحتوى الموقع مصمم لإقناع الضحية بإدخال معلومات حساسة، مثل كلمة المرور أو عنوان البريد الإلكتروني. وتشعر “فيسبوك” بقلق شديد بشأن هذه الموجة الأخيرة من مواقع سرقة البيانات، ورفعت دعوى قضائية الآن في محاولة لإيقاف اللصوص الإلكترونيين في مساراتهم.

وإذا تلقيت رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية أو رسالة “واتس آب” تطلب منك تسجيل الدخول إلى أي من حساباتك المملوكة لـ “فيسبوك” عبر موقع ويب، فإن النصيحة بسيطة: لا تدخل أي تفاصيل ما لم تكن متأكدا بنسبة 100٪ أنها واردة من مصدر رسمي.

ويقول “فيسبوك” إن جميع رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بحسابك تأتي دائماً من fb.com أو facebook.com أو facebookmail.com. ويمكنك دائما زيارة facebook.com أو فتح تطبيق “فيسبوك” للتحقق من الرسائل المهمة من الشركة.

وإذا تلقيت بريداً إلكترونياً أو رسالة مشبوهة تدعي أنها من “فيسبوك” أو “واتس آب” أو “إنستغرام”، فلا تنقر فوق أي روابط أو مرفقات.

ومن الجيد أيضاً عدم الرد على الرسائل التي تطلب كلمة المرور أو رقم الضمان الاجتماعي أو معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك. وإذا تعتقد أنك أدخلت عن طريق الخطأ اسم المستخدم أو كلمة المرور في رابط غريب، فيتمكن شخص آخر من تسجيل الدخول إلى حسابك.

ويقدم “فيسبوك” هذه النصيحة إذا كنت تعتقد أن حسابك في خطر:

• إذا تستطيع تسجيل الدخول إلى حسابك، فتعرف على كيفية تأمين حسابك عن طريق إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك وتسجيل الخروج من أي أجهزة لا تملكها.

• إذا لم تتمكن من الدخول إلى حسابك واسم المستخدم أو كلمة المرور لا يعملان، فتعرف على كيفية استرداد حسابك.

• إذا تريد معرفة ما إذا كان هناك أي شيء غريب حدث لحسابك، فتعرف على كيفية مراجعة النشاط الأخير والتحقق من رسائل البريد الإلكتروني الأخيرة التي أرسلها “فيسبوك”.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout