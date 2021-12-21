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"واتس آب" وميزة جديدة

21
DECEMBER
2021
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على مر السنين، أضاف WhatsApp العديد من الميزات التى تساعد مسؤولى مجموعة WhatsApp على تعديل مجموعاتهم بشكل أفضل، بعض هذه الميزات تشمل تقييد قدرة غير الأعضاء على إرسال رسائل إلى المجموعة وحظر الأعضاء المشاغبين، والآن يبدو أن عميل المراسلة المملوك لـ Facebook يعمل على ميزة أخرى كانت موجودة في قائمة الرغبات للعديد من مسؤولي المجموعة، وفقا لتقرير digitaltrend.

ووفقًا لـ WABetaInfo ، من المرجح أن يمنح WhatsApp مسؤولي المجموعة القدرة على حذف الرسائل المرسلة من أعضاء المجموعة الآخرين، لفهم سبب كون هذه مشكلة كبيرة ، من المهم معرفة قيود WhatsApp الحالية فيما يتعلق بالرسائل الجماعية.

ويسمح WhatsApp حاليًا لمرسل الرسالة الأصلي فقط بالقدرة على حذف رسائله، ولا يسمح WhatsApp أيضًا بحذف هذه الرسائل بعد مرور فترة زمنية محددة منذ إرسالها - حتى من قبل المرسل الأصلي، والخيار الوحيد المتبقي للمرسل بعد ذلك هو اختيار خيار "الحذف من أجلي".

ومع ذلك ، يؤدي هذا فقط إلى إزالة الرسالة من هواتفهم، بينما تكون مرئية لبقية أعضاء المجموعة، كل هذا مهيأ للتغيير في المستقبل.

وتشير لقطة شاشة نشرها WABetaInfo إلى أن مسؤولي مجموعة WhatsApp سيتمكنون أخيرًا من حذف الرسائل التي نشرها أعضاء آخرون في المجموعة، وتُظهر لقطة الشاشة نصًا نصه: "تم حذف هذا بواسطة المسؤول" ، بدلاً من الرسالة الأصلية - مما يشير إلى أن WhatsApp في المراحل الأولى من اختبار هذه الميزة لبعض مختبري ألفا. منقذ محتمل؟ من المحتمل أن تساعد إضافة هذه الميزة - جنبًا إلى جنب مع المجموعة الحالية من أدوات تعديل المحتوى - WhatsApp في التخلص من علامته باعتبارها بؤرة للأخبار المزيفة.

وتم إلقاء اللوم على مهاجمي WhatsApp الذين لم يتم فحصهم في العديد من الحوادث المروعة في جميع أنحاء العالم - لا سيما في الهند - حيث أدت الشائعات التي لم يتم التحقق منها إلى العديد من حالات الإعدام خارج نطاق القانون وعدالة الغوغاء ، حقيقة أن هذه الميزة لديها القدرة على إنقاذ الأرواح هي سبب وجيه كاف لإطلاق هذه الميزة في أسرع وقت ممكن.

ولسوء الحظ ، مع وجود الميزة التي لم تصل بعد إلى أحد إصدارات WhatsApp التجريبية ، قد نضطر إلى الانتظار بعض الوقت قبل أن تصل القدرة على حذف رسائل مجموعة WhatsApp أخيرًا إلى إصدار ثابت من التطبيق.

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