living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنجاز غير مسبوق لـ"ناسا"

15
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تمكنت مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" من "لمس الشمس" بالمنطقة التي لا تزال غامضة بالنسبة للعلماء، والتي يطلق عليها اسم "الهالة".

وأعلن العلماء عن هذا الإنجاز يوم الثلاثاء، خلال اجتماع للاتحاد الجيوفيزيائي الأميركي.

وتعليقا على الإنجاز قال عالم الفضاء نور رؤوفي من جامعة "جونز هوبكنز": "إن الإنجاز الذي حققه المسبار باركر مذهل للغاية".

ومن جانبه قال العالم جاستن كاسبر من جامعة ميشيغان: "كانت المرة الأولى التي كنا فيها على مسافة تستغرق أقل من خمس ساعات من الهالة".

وأضاف كاسبر: "خمس ساعات لا يعد زمنا كبيرا في الفضاء. كان كاسبر يتحرك بسرعة كبيرة جدا بلغت 100 كيلومتر في الثانية".

ووفق العلماء فإن "الهالة" الشمسية بدت ذات طبيعة غبارية أكثر من المتوقع، حسبما ذكرت "أسوشيتد برس".

وستساعد المعلومات التي جمعها "كاسبر" العلماء على معرفة أصل الرياح الشمسية بشكل أفضل، وكيف يتم تسخينها ودفعها إلى الفضاء.

كذلك سيساعد استكشاف هذه المنطقة ذات الكثافة المغناطيسية، العلماء على فهم الانفجارات الشمسية التي يمكن أن تؤثر على الحياة على الأرض.

وسيواصل "باركر" الاقتراب أكثر من الشمس، ويغوص أعمق في "الهالة"، حتى مداره النهائي الكبير في عام 2025.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق "باركر" في عام 2018، على بعد 8 ملايين ميل (13 مليون كيلومتر) من مركز الشمس.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout