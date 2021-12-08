living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خبر سار.. بإمكانك الآن إجراء مكالمات صوت وصورة عبر “جيميل”

8
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت مدونة موقع البحث العملاق، “غوغل”، أن مستخدمي تطبيق “جيميل” على نظامي أندرويد و”أي أو أس”، سيكونون قادرين على إجراء مكالمات صوتية ومرئية بين شخصين بدءا من الآن.

وكان من الممكن في السابق بدء مكالمات من داخل تطبيق “جيميل”، ولكن كان يتطلب ذلك إرسال دعوة لإجراء مكالمة صوتية أو فيديو بين شخصين من خلال “اللقاء عبر غوغل” “Google Meet”، لكن أصبح الأمر أسهل الآن ولا يحتاج المستخدم إرسال دعوة في البداية، بحسب ما أفاد موقع “ذا فيرج”.

ومن الآن فصاعدا، ستكون هناك علامات بسيطة في الجزء العلوي الأيمن من كل محادثة فردية يمكن استخدامها لإجراء المكالمات الصوتية أو الفيديو.

وتقول غوغل: “لإجراء مكالمة، اختر الشخص، وافتح الدردشة معه ثم اختر رمز المكالمة الصوتية أو الفيديو”، مشيرا إلى أن مدة المكالمة وتوقيتها سيكون ظاهرا في السجل، وحتى المكالمات الفائتة.

كما ستسمح هذه الميزة بالتبديل بسلاسة بين الدردشة إلى مكالمة فيديو، أو إلى مكالمة صوتية عند الحاجة، بحسب “غوغل”.

وتم الإعلان عن هذه الميزة لأول مرة في سبتمبر، ولكن اعتبارا من الاثنين، بدأ طرحها لأي شخص لديه حسابات على غوغل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout