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بعد تنحي مؤسسها.. "تويتر" تعلن تغييرات كبيرة

4
DECEMBER
2021
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أعلن الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "تويتر" باراغ أغراوال الجمعة عن عملية إعادة تنظيم كبيرة للقيادة في الشركة، ليضع طابعه على المنظمة بعد الرحيل المفاجئ للمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي جاك دورسي في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقاً لما كشفته رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها على مستوى الشركة وحصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست".

وبحسب الرسالة سيتنحى اثنان من المدراء التنفيذيين، هما مايكل مونتانو (رئيس قسم الهندسة) ودانتلي ديفيس (رئيس قسم التصميم)، كجزء من التعديل الإداري.

وقال أغراوال في الرسالة إن مونتانو وديفيس سيغادران الشركة بحلول نهاية هذا العام.

ويبدو أن التغيير الإداري يؤثر بشكل أساسي على المستهلك والإيرادات وأقسام التكنولوجيا الأساسية في الشركة، والتي سيديرها كايفون بايكوبور Kayvon Beykpour وبروس فالك Bruce Falck، وفقاً لرسالة أغراوال.

هذه التحركات هي أول علامة رئيسية على نية القائد الجديد لـ"تويتر" تغيير الثقافة السائدة حتى الآن في الشركة والتي لطالما اعتُبرت "بطيئة في الابتكار" وغارقة في صراع داخلي.

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