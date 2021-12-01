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“ناسا” تُرجئ مسيرة خارج محطّة الفضاء الدوليّة

1
DECEMBER
2021
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أرجأت وكالة “ناسا” مسيرة خارج محطّة الفضاء الدوليّة، التي كان من المقرَّر أن تحدث اليوم، بعد تلقِّيها أنباء عن تهديد محتمل للسلامة بسبب بعض الحطام الفضائيّ القريب. وليس من الواضح من أين يأتي الحطام، لكنّ هذا التأخير جاء بعد حوالى أسبوعين من تفجير روسيا لأحد أقمارها الصناعية في المدار، ممَّا تسبَّب في تشكيل آلاف الشظايا الخطيرة التي هدَّدت المحطّة الفضائيّة.

وقد كان من المقرَّر أن يقوم رائدا الفضاء في وكالة ناسا، كايلا بارون وتوماس مارشبورن، بمغادرة محطّة الفضاء الدوليّة، وذلك لاستبدال الهوائيّ الموجود خارج المحطّة. وهذه الرحلة كان من المفترض أن تكون خامس عملية سير في الفضاء لمارشبيرن والأولى لبارون.

ولكن قبل أن يتمكَّنوا من المغادرة عبر غرفة معادلة الضغط، أوقف فريق من مركز التحكُّم بالمهمّة التابع لـ”ناسا” مهمَّة السير في الفضاء. وفقاً لـ”سي بي سي نيوز”، صرَّح مارك فاندي، أحد رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، لمراقبي الطيران في مركز التحكّم بالمهمّة، قائلاً: “هذه الأمور تحدث في الحياة الحقيقيّة، وهذه هي الطريقة التي تسير فيها الأمور في بعض الأحيان، ويسعدني حقّاً أنّ زملائي يهتمّون بسلامتنا”.

ونشرت “ناسا”، في منشور قصير على مدوّنتها، إنّه لم يكن لديهم الوقت الكافي “لتقييم المخاطر بالشكل المناسب”، بما يتعلَّق بالحطام الذي قد يتعرَّض له روّاد الفضاء، لذا اختارت الوكالة تأجيل السير في الفضاء حتى إشعارٍ آخر.

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