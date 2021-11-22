واتساب: تعديل سياسة الخصوصية في التطبيق بعد غرامة "قياسية" في أوروبا

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يعكف القائمون على تطبيق واتساب على تعديل سياسة الخصوصية، وذلك بعد غرامة ضخمة فُرضت في وقت سابق من العام.

وبناء على تحقيق، أصدر مكتب حماية البيانات الأيرلندي غرامة قيمتها 255.3 مليون دولار، كما أمر المكتب واتساب بتغيير سياسة الخصوصية.

وتعدّ هذه ثاني أكبر غرامة في تاريخ النظام الأوروبي العام لحماية البيانات.

وطعن القائمون على واتساب في قرار الغرامة، لكنهم يعكفون في الوقت ذاته على تعديل سياسة الخصوصية في أوروبا وبريطانيا.

ويصرّ القائمون على واتساب على أن شيئا من أوجُه الخدمة الفعلية للمستخدمين لن يتغيّر.