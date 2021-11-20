مؤسس "تلغرام" يكشف كيفية تشغيل آلية الإعلانات في تطبيقه

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كشف مؤسس تطبيق "تلغرام" لتبادل الرسائل بافيل دوروف، عن أهم التفاصيل حول نشر الإعلانات التجارية عبر التطبيق.

وأكد دوروف أن آلية نشر الإعلانات تعمل حاليا بنظام تجريبي، وليست متاحة للجميع حتى الآن، ولكن بعد إطلاقها بشكل كامل وتغطيتها لنفقات "تلغرام" عليها، سيبدأ التطبيق بتقاسم المداخيل من الإعلانات مع أصحاب الحسابات التي تنشرها.

وأضاف أن أصحاب الحسابات ينشرون الإعلانات الآن بشكل منشورات عادية، ولكن بعد إطلاق الآلية الجديدة سيكون نشر الإعلانات التجارية منظما أكثر وبشكل أفضل.

وأعلنت "تلغرام" نيتها نشر الإعلانات التجارية في أكتوبر الماضي.

ومن المقرر نشر الإعلانات في حسابات لها أكثر من ألف مشارك وستكون نصوص الإعلانات محدودة بـ160 رمزا.

وأشارت "تلغرام" إلى أنها لا تحلل بيانات المستخدمين ضمن آليتها لنشر الإعلانات التجارية.

المصدر: نوفوستي