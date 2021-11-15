تطور المحمول و تأثيره علي وسائل الترفيه

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أحدثت تكنولوجيا الهواتف الذكية ثورة في الشركات ولعبت دورا لا يستهان به في تحمل الاضطرابات الهائلة في عام 2020. كما ثبت أنه القوة الدافعة الرئيسية وراء صعودالمقامرةعبرالإنترنت ، كما نستكشف أدناه.

صعود القمار المحمول

كان الاتجاه العام للمراهنة عبر الإنترنت، ولا سيما استخدام الهواتف المحمولة، في ارتفاع لبعض الوقت قبل اندلاع أزمة 2020 الشهيرة التي أدت الي أن الملايين من الناس لديهم الكثير من الوقت على أيديهم. ونتيجة لذلك ، زادالرهانعبرالإنترنتعبرالهواتفالمحمولةعلىالكازينوهات بشكل كبير. وتشير التقديرات إلى أن 50٪ من الأشخاص استخدموا هواتفهم المحمولة للمراهنة في عام 2019، وهذا العدد لن يكون قد نما إلا في عام 2020.

وقد زاد من هذا الارتفاع بسبب الابتكار التكنولوجي التحرير التنظيمي في عدد من الأقاليم. بدأت الولايات المتحدة، التي تعد منذ فترة طويلة واحدة من أكثر الدول الغربية تزمتا، في قبول المراهنات عبر الإنترنت، والآن تستعد ألمانيا لتوسيع نطاق توافر الكازينوهات على الإنترنت أيضا.

ليس هناك علامة علىتباطؤالقطارالتكنولوجيسواء. تقبل أعداد متزايدة من الكازينوهات عبر الإنترنت الآن العملة المشفرة وتم بالفعل اتخاذ الخطوات الأولية في ألعاب الواقع الافتراضي.

لماذا ألعاب المتصفح أكثر أمانا

العديد من مواقع الرهان على الانترنت تقدم للاعبين الاختيار بين اللعب الفوري ووضع التحميل لنفس الألعاب. اللعب الفوري يعني بشكل فعال أنك لست مضطرا لتنزيل تطبيق ويمكنك البدء في اللعب على الفور في المتصفح.

هناك بعض الجوانب السلبية للذهاب للتطبيقات عبر الألعاب المستندة إلى المتصفح. إذا كانت مساحة التخزين المتنقلة محدودة ، فسيأكل ذلك هذه السعة (لنفس الألعاب التي يمكنك الوصول إليها مباشرة من خلال المتصفح). هناك أيضا شك مزعج فيما يتعلق بالتنزيل و هو أن هناك نقطة ضعف أمنية. هذا لا ينطبق على الألعاب المستندة إلى المستعرض التي لا تتطلب تنزيل وبالتالي يمكن أن تخفف من عقول اللاعبين العصبيين. بالإضافة إلى العديد من الكازينوهات ليس لديها تطبيقات حتى ، لذلك إذا كنت تقصر نفسك على هذا النمط من اللعب ، فهذا قيد شديد على مجموعة الكازينوهات التي يمكنك اللعب فيها.

العديد من التطبيقات على ما يرام. ولكن تبقى الحقيقة أن التخلي طوعا عن مساحة تخزين ثابتة في كثير من الأحيان لشيء يأتي مع خطر التحميل (مهما كانت صغيرة) والوظائف التي تتكرر تماما من خلال اللعب القائم على المتصفح غير ضروري تماما. باختصار،الألعابالقائمةعلىالمتصفحهيأكثرأمانا.

عبر الإنترنت vs الواقعي

الميزة الأكثر وضوحا في اللعب على الانترنت بالمقارنة مع اللعب في صالة حقيقية واضح تماما مثل: الأعداد الكبيرة من الناس، و الchips، والبطاقات، تبادل العملات النقدية بانتظام في بيئة مغلقة هي مشكلة واضحة خلال وباء عالمي، وخصوصا عندما يكون ترفيهي بحت. اللعب عبر الإنترنت ، من المنزل ، هو أوامر من حجم أكثر أمانا.

ميزة أخرى أقل وضوحا هي أن الكازينوهات على الإنترنت تقدم في الواقع معدل عائد أفضل. والسبب في ذلك هو أن نفس النفقات العامة لا تنطبق (دفع الإيجار، وصيانة البنية التحتية المادية وما إلى ذلك). وهذا يعني أن الموقع على الإنترنت يمكن أن يتحمل أن يكون أكثر سخاء مع الاحتمالات لأن تكاليفه أقل ، ولا يزال بإمكانه تحقيق الربح.

أخيرا وليس آخرا ، اللاعبون على الانترنت في منافسة شرسة من جميع أنحاء العالم. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع عدم وجود مكافآت إيداع للقادمين الجدد ، الذين يتم عرض صفقات في محاولة لحملهم على اختيار الموقع A على الموقع B. في العديد من المواقع ،يمكنالمطالبةبمبلغ 20 دولارا واستخدامها للعب للحصول على جوائز نقدية حقيقية دون أي إيداع أو خطر ، مما يسمح للمبتدئين بالمراهنة لمعرفة ما إذا كان هذا النوع من الأشياء دون أي إجهاد على الإطلاق. حتى بالنسبة للأيدي القديمة ، فإن هذه العروض الترويجية مفيدة للغاية حيث يمكن استخدامها لاختبار ألعاب جديدة أو حتى مواقع رهان جديدة بشكل فعال لمعرفة ما هو ، وهو أمر لا يمكنك القيام به في كازينو حقيقي.

المراهنة على الرياضات الإلكترونية

ارتفعت مراهنات الكازينو عبر الهاتف المحمول خلال العام الماضي وأكثر من ذلك ، ولكنها لم تكن اتجاه الرهان الوحيد فهناك أيضا الرياضات الإلكترونية.

لقد كان تحويل الرياضات الإلكترونية (أعتقد أن ألعاب الفيديو تجتمع مع الرياضات الإلكترونية) في ارتفاع وفي العام السابق للوباء حصل الفائز بكأسالعالمالافتتاحيةلFortnite على ملايين الجوائز المالية ، مع إجمالي أرباح تتجاوز أرباح بطل ويمبلدون 2019.

كما أن هذا ليس منفصلا تماما عن ارتفاع المراهنات عبر الهاتف المحمول، حيث يشارك الكثيرون في المراهنات الرياضية عبر هواتفهم المحمولة. بالإضافة إلى ذلك ، تقدم أعداد متزايدة من المواقع كلا من المراهنات الرياضية وألعاب الكازينو معا ، مما يسمح للمراهنين الرياضيين بالاشتغال في الكازينو ، والعكس صحيح.

تجار مباشرون - Live Dealers

المراهنة على الانترنت لديها العديد من المزايا العظيمة، من السلامة في هذه الأوقات الجائحة إلى مجموعة من الألعاب التي ببساطة لا يمكن أن يصلح تحت سقف حقيقي. ومع ذلك، فإن أحد الجوانب السلبية التي لا يمكن إنكارها هو النقص النسبي في أجواء اللعبة. ألعاب ال Live Dealerهي منصة في منتصف الطريق يمكن أن يسد هذه الفجوة من خلال وجود لاعبين و يكون التعامل ببطاقات من قبل تاجر حقيقي، متصلة عبر livestreaming وبالتالي تشعر كانك في تجربة كازينو حقيقي والجمع بين ذلك مع الراحة من اللعب من المنزل.

وقد دفعت التكنولوجيا الاهتمام وسهولة الوصول في المراهنة إلى آفاق جديدة بفضل الإنترنت ، وهذا لن يؤدي إلا إلى زيادة الابتكارات الجديدة التي تجعل عالم الرهان أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.