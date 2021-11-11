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يوتيوب يقرر إزالة هذه الميزة

11
NOVEMBER
2021
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أعلنت منصة يوتيوب أنها ستزيل عداد "عدم الإعجاب" في خطوة لحماية المحتوى من "هجمات الكراهية"، وفقا لما جاء في بيان صحفي للشركة.

وترى يوتيوب أن هذا القرار سيحمي صناع المحتوى من "المضايقات" خاصة عندما تتعاون مجموعة ما لزيادة عدد "عدم الإعجاب" بمقطع معين.

وتقول يوتيوب إنها ستزيل العداد الذي يظهر نتيجة "عدم الإعجاب" بمقاطع الفيديو، ولكنها ستبقي على زر "عدم الإعجاب" بحيث ستبقى هذه الأرقام متاحة لصناع المحتوى ضمن تحليلات أرقام المقاطع المصورة.

ويأتي هذا التغيير بعد تجربة أجرتها منصة يوتيوب خلال العام الحالي، والتي كان هدفها تحديد ما إذا كانت مثل هذه التغييرات ستقلل من مضايقة صناع المحتوى وهجمات الكراهية.

ورغم عدم الكشف عن تفاصيل هذه التجربة، إلا أن التجربة درست تأثيرات زر "عدم الإعجاب" على المستخدمين وصناع المحتوى.

وأشارت يوتيوب إلى أن عداد "عدم الإعجاب" يمكن أن يؤثر على "صناع المحتوى" ويحفز الحملات على استهداف مقاطع معينة، والتي قد تكون مضللة في بعض الأحيان.

ويؤثر عداد "عدم الإعجاب" بشكل أكبر على من لديهم قنوات يوتيوب لا تزال صغيرة بهجمات "عدم الإعجاب" أكثر ممن لديهم قنوات يوتيوب لديها عدد كبير من المشتركين.

وكانت منصات وشبكات اجتماعية قد سعت لتقليل المشاعر والمؤشرات السلبية التي يمكن أن تؤثر على صناع المحتوى والمستخدم على حد سواء، وهو ما كانت قد أجرته إنستغرام في مرحلة سابقة.

 

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