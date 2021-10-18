فيسبوك يعتزم توظيف 10 آلاف ذوي مهارات عالية داخل دول الاتحاد الأوروبي

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تعتزم شركة فيسبوك الاستثمار البشري في أوروبا، من أجل تطوير مشروعها في إنتاج عوالم ثلاثية الأبعاد باستخدام الواقع المعزز. بيد أن عملاق مواقع التواصل لديه شروط للتوظيف، وتتمثل في التوفر على كفاءات عالية في بعض التخصصات.

أعلنت شركة فيسبوك، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، أنها ستوفر 10 آلاف وظيفة جديدة لذوي المهارات العالية داخل الاتحاد الأوروبي على مدى الأعوام الخمسة المقبلة للمساعدة في بناء ما يسمى بـ"ميتافيرس".

وجاء في بيان لنيك كليغ نائب الرئيس للتخطيط والعلاقات العامة في فيسبوك: "أن الشركة تتعاون مع آخرين لتطوير"مرحلة جديدة من التجارب الافتراضية المترابطة باستخدام تقنيات؛ مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز" أو "ميتافيرس"، وهو مصطلح يستخدم لوصف العوالم الرقميةالتي يمكن أن يتفاعل فيها العديد من الأشخاص في بيئة ثلاثية الأبعاد.

وردت فيسبوك بأن الشبكة على الإنترنت تعمل كل يوم على إيجاد توازن بين حق المليارات من الناس في حرية التعبير وبين بيئة آمنة للمستخدمين.