living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

موقع يكشف عن "القائمة السوداء" التحذيرية لـ"فيسبوك"

13
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف موقع أمريكي عن "قائمة سوداء" تضم أكثر من 4000 شخص ومجموعة، بينهم سياسيون وكتاب وجمعيات خيرية ومستشفيات ومئات الأعمال الموسيقية والشخصيات التاريخية التي ماتت منذ زمن طويل، ومن بلدان مختلفة.

ونشر موقع "Intercept" القائمة التي ضمت أشخاصا وشركات متهمة بأنها تابعة لأحزاب وحركات سياسية معادية للولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى شركات روسية وتركية وأوروبية حتى، ومن باكستان وشمال أفريقيا. وتتهم بعضها بدعم "القاعدة" أو تنظيم "داعش" (الإرهابيان المحظوران في روسيا) أو منظمات أخرى.

وأكد الخبراء للموقع، أن القائمة والقواعد المرتبطة بها تبدو تجسيدًا واضحًا للقلق الأمريكي والمخاوف السياسية وقيم السياسة الخارجية منذ 11 سبتمبر/أيلول عام 2001، على الرغم من أن سياسة "DIO" تهدف إلى حماية جميع مستخدمي "الفيسبوك" وتنطبق على أولئك الذين يقيمون خارج الولايات المتحدة.

ويعتبر كل شخص وكل شركة في القائمة تقريبًا عدوًا أو تهديدًا للولايات المتحدة أو حلفائها.

من جهته، قال أنجيل دياز، المحاضر في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، الذي أجرى أبحاثًا وكتبَ عن تأثير سياسات الاعتدال في "فيسبوك" على المجتمعات المهمشة، إن المواد تُظهر أنه يقدم قبضة من حديد لبعض المجتمعات وأكثر من يد محسوبة للآخرين.

أما مدير سياسة مكافحة الإرهاب والمنظمات الخطيرة في "فيسبوك"، برايان فيشمان، فقال في بيان له إن الشركة تحتفظ بالقائمة السرية لأن "هذه مساحة خصومة، ولذلك نحاول أن نتحلى بأكبر قدر ممكن من الشفافية، مع إعطاء الأولوية للأمن أيضا، للحد من المخاطر القانونية ومنع الفرص للمجموعات للالتفاف على قواعدنا".

يذكر أن شركة "فيسبوك" بدأت بمنع المستخدمين من التحدث بحرية عن الأشخاص والمجموعات التي تقول إنها تروّج للعنف، منذ عام 2012، عندما بدأت بوضع القيود في مواجهة القلق المتزايد في الكونغرس والأمم المتحدة بشأن تجنيد الإرهابيين عبر الإنترنت.

كما حظرت المنصة ما سمّتها المنظمات التي لديها سجل من الأنشطة الإرهابية أو الإجرامية العنيفة، ومنذ ذلك الحين، كبرت اللائحة لتصل الى ما يُعرف بسياسة الأفراد والمنظمات الخطرة، وهي مجموعة شاملة من القيود على التطبيق.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout