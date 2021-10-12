يوتيوب يتيح للمستخدمين ميزة جديدة: تسميات توضيحية للمقاطع المصورة

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أعلنت يوتيوب أنّها ستتيح ميزة التسميات التوضيحية التلقائية خلال أي بث مباشر باللغة الإنكليزية لجميع صنّاع المحتوى.

وفي حين كانت التسميات التوضيحية التلقائية متاحة حتى الآن للقنوات التي تضم أكثر من ألف مشترك، ستسمح التطوّرات الجديدة إلى جانب بعض التحسينات المستقبلية بحسب تفاصيل الشركة في تدوينتها، في جعل المنصة في متناول الأشخاص الصم أو ضعاف السمع أيضاً.

كما تتضمن بعض هذه التحديثات إتاحة التسميات التوضيحية التلقائية المباشرة لـ 12 لغة أخرى بدلاً من اللغة الإنكليزية فقط والقدرة على إضافة مسارات صوتية متعددة إلى مقطع فيديو لدعم لغات متعددة وقدرات صوتية لذوي البصر المحدود.

ويُشار إلى أنّ المنصة تتيح أيضًا إمكانية البحث في نصوص الفيديو. ويسمح ذلك للمشاهدين بالعثور على مقاطع معينة من مقاطع الفيديو بناءً على نص التسمية التوضيحية.