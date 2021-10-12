living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

يوتيوب يتيح للمستخدمين ميزة جديدة: تسميات توضيحية للمقاطع المصورة

12
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت يوتيوب أنّها ستتيح ميزة التسميات التوضيحية التلقائية خلال أي بث مباشر باللغة الإنكليزية لجميع صنّاع المحتوى.
وفي حين كانت التسميات التوضيحية التلقائية متاحة حتى الآن للقنوات التي تضم أكثر من ألف مشترك، ستسمح التطوّرات الجديدة إلى جانب بعض التحسينات المستقبلية بحسب تفاصيل الشركة في تدوينتها، في جعل المنصة في متناول الأشخاص الصم أو ضعاف السمع أيضاً.

كما تتضمن بعض هذه التحديثات إتاحة التسميات التوضيحية التلقائية المباشرة لـ 12 لغة أخرى بدلاً من اللغة الإنكليزية فقط والقدرة على إضافة مسارات صوتية متعددة إلى مقطع فيديو لدعم لغات متعددة وقدرات صوتية لذوي البصر المحدود.

ويُشار إلى أنّ المنصة تتيح أيضًا إمكانية البحث في نصوص الفيديو. ويسمح ذلك للمشاهدين بالعثور على مقاطع معينة من مقاطع الفيديو بناءً على نص التسمية التوضيحية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout