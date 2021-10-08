إطلاق "أكبر تحديث" لنظام "أندرويد" قريبا مع حجبه عن بعض الهواتف حاليا

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يبدو أن غوغل جاهزة تقريبا لإطلاق تحديث "أندرويد 12" لملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم، لكن بعض الهواتف، بما في ذلك سامسونغ، لن تحصل على التحديث حتى وقت لاحق من هذا العام.

وأُعلن عن "أندرويد 12" لأول مرة في مايو، عندما وعدت غوغل بأنها ستحقق "أكبر تغيير في التصميم في تاريخ "أندرويد"". ويحصل نظام التشغيل الجديد كليا هذا على قدر كبير من الميزات، ما يتيح للمستخدمين إمكانية تخصيص المظهر على الشاشة كما لم يحدث من قبل. والآن، يبدو أن بعض المستخدمين اقتربوا بخطوة واحدة من رؤية التغييرات تصل على أجهزتهم.

ومنذ أن كُشف عنها لأول مرة خلال مؤتمر مطوري I/O، كانت غوغل منشغلة باختبار هذا التحديث الضخم عبر برنامجها التجريبي، والآن، يبدو أن الشركة التي تتخذ من Mountain View مقرا لها، مستعدة لنشره لعامة الناس.

ومن الواضح أنها أخبار رائعة إذا كان لديك هاتف Pixel يحمل علامة غوغل التجارية، مع تطلّع أصحاب هذه الهواتف إلى رؤية التغييرات هذا الشهر، ولكن ماذا عن أي نوع هاتف آخر؟.

ليس من المستغرب أن تحصل هواتف Pixel على نظام "أندرويد 12" أولا، لأن هذا هو الحال دائما تقريبا مع جميع تحديثات نظام التشغيل الجديدة من غوغل. ومع ذلك، لا توجد حتى الآن أي كلمة رسمية حول الوقت الذي ستتبعه الأجهزة الأخرى من أمثال سامسونغ وOppo وOnePlus.





وتقول غوغل إن أجهزة "سامسونغ غالاكسي" وOnePlus وOppo وRealme وTecno وVivo وXiaomi، يجب أن تتلقى جميعها "أندرويد 12" في وقت لاحق من هذا العام. وفي الماضي، أصدرت سامسونغ غالبا هذه التغييرات الكبيرة لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد أن بدأت غوغل طرحها لأول مرة - ونأمل ألا يكون هذا هو الحال في عام 2021.

وبمجرد إطلاقه، سيرى المستخدمون بعض التغييرات الكبيرة مع "أندرويد 12"، الذي يجلب مظهرا جديدا بالكامل ومجموعة كبيرة من الخيارات لمساعدة المستخدمين على تخصيص أجهزتهم عبر شيء يسمى Material You. وباستخدام ما تسميه غوغل استخراج الألوان، يختار المستخدمون الخلفية وسيعمل النظام تلقائيا على تحديد الألوان السائدة، وأيها سيبدو أفضل على الشاشة الرئيسية. وبعد ذلك، تتم عملية التحويل دون أن يلمس المستخدم إعدادا واحدا.

وليس ذلك فحسب، فقد حُدّثت أيضا التطبيقات المصغّرة لتكون أكثر سهولة في الاستخدام، ومن المفترض أن يساهم تحديث الأداء، في جعل العمليات أكثر سرعة وأقل تأثيرا على عمر البطارية.

ويتضمن "أندرويد 12" ميزات جديدة تمنحك مزيدا من الشفافية حول التطبيقات التي تصل إلى بياناتك، والمزيد من عناصر التحكم حتى تتمكن من اتخاذ خيارات مستنيرة حول مقدار المعلومات الخاصة التي يمكن لتطبيقاتك الوصول إليها.

وتوفر لوحة معلومات الخصوصية الجديدة عرضا واحدا لإعدادات الأذونات الخاصة بك، بالإضافة إلى البيانات التي يتم الوصول إليها وعدد المرات والتطبيقات التي يمكن الوصول إليها. كما يتيح لك بسهولة إبطال أذونات التطبيق مباشرة من لوحة التحكم.

وتمنح غوغل أيضا مستخدمي "أندرويد 12" مزيدا من التحكم في مقدار المعلومات التي يشاركونها مع التطبيقات. وباستخدام أذونات الموقع التقريبي الجديدة، يمكن أن تقتصر التطبيقات على رؤية المواقع التقريبية فقط بدلا من تحديد موقع محدد.

المصدر: إكسبريس