اليابان تؤجل إطلاق أقمار جديدة إلى الفضاء

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أعلنت وكالة الفضاء اليابانية JAXA اليوم الجمعة عن تأجيل عملية إطلاق صاروخ Epsilon-5 المزمع أن يحمل 9 أقمار صناعية إلى مدارات الأرض.

وأشارت الوكالة إلى أن الصاروخ المذكور كان من المفترض أن يطلق من مركزأوشينورا الفضائي الياباني، ما بين الساعة 9:48-9:59 بالتوقيت المحلي (3:48-3:59 بتوقيت موسكو)، ليحمل إلى مدارات الأرض 9 أقمار صناعية صغيرة من بينها قمر NanoDragon الفيتنامي، لكن العملية أوقفت قبل 19 ثانية من تنفيذ الإطلاق.

وأوضحت الوكالة أن السبب في تعليق عملية الإطلاق يعود لاكتشاف مشكلة في معدات الرادار التابعة للمركز الذي كان سيطلق منه الصاروخ، إذ كان سيتعذر متابعة مسار الصاروخ وتحديد سرعته في الجو.