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أبرز ما يميز حاسب آيباد الجديد من آبل

30
SEPTEMBER
2021
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تزامنا مع طرحها لهواتف آيفون الجديدة كشفت شركة آبل عن نموذج إضافي من حواسب آيباد بشاشة كبيرة ومواصفات جيدة.

ويأتي الحاسب الجديد بهيكل أنيق مجهز بإطارات وواجهة خلفية من الألومينيوم المتين والخفيف الوزن، أبعاد هذا الهيكل (250.6/174.1/7.5) ملم، ووزنه 487غ.

وجهزت نسخ هذا الحاسب بمنافذ Nano-SIM للاتصال الخلوي، وتقنية eSIM، وأجهزة موديم متطورة للاتصال مع شبكات Wi-Fiو LTE، فضلا عن شاشات IPS LCD بمقاس 10.2 بوصة، دقة عرضها (2160/1620) بيكسل، ويمكن الكتابة والرسم على هذه الشاشات بواسطة قلم ذكي.

وتعمل هذه الأجهزة بأنظمة iPadOS 15، ومعالجات Apple A13 Bionic، ومعالجات رسوميات Apple GPU، وذواكر وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 و256 غيغابيات.

كما جهزتها آبل بكاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابيكسل، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 8557 ميلي أمبير تكفيها لتعمل لأكثر من 10 ساعات أثناء تشغيل برامج المولتيميديا.

ixbit

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