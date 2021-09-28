حظر "واتس آب" على ملايين الهواتف إلى الأبد ..بعد شهر!

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كشفت أحدث التقارير أن "واتس آب" سيتوقف قريبا عن دعم الكثير من الهواتف الذكية قريبا، ما يعني أن التطبيق سيتوقف تماما عن العمل على هذه الأجهزة.

ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق المراسلة الشهير في إزالة الدعم عن هواتف "آيفون" وأندرويد" القديمة إلى الأبد، مع بداية شهر نوفمبر، حيث سيحتاج المستخدمون المتأثرون إما إلى تحديث برامجهم أو شراء هاتف جديد.

وفي حال كان الجهاز قديما جدا بحيث لا يمكن تحديثه، سيحتاج المستخدم إلى الحصول على هاتف جديد على أي حال.

ومن المتوقع أن يتأثر أكثر من 40 طرازا مختلفا للهواتف الذكية. وحدد الموعد النهائي للتحديث بـ1 نوفمبر، وبعد ذلك سيتوقف "واتس آب" عن العمل نهائيا.

وبالنسبة لمستخدمي "أندرويد"، سيحتاجون إلى تشغيل إصدار "أندرويد 4.1" أو إصدار أحدث. وهذا يعني أن مجموعة كبيرة من الهواتف الشهيرة ستفقد إمكانية الوصول إلى "واتس آب"، بما في ذلك "سامسونغ غالاكسي إس 3" و"هواوي أسيند ميت".

أما مستخدمو "آيفون"، فيجب أن يحصلوا على نظام تشغيل iOS 10 أو إصدار أحدث، وبالتالي فإن مستخدمي "آيفون 4" أو أقدم، هم من سيفقدون إمكانية الوصول إلى التطبيق.

وإذا لم تقم مطلقا بتحديث جهاز "آيفون 6 إس" و"آيفون 6 إس بلس" و"آيفون إس إي"، فستفقد إمكانية الوصول حتى تقوم بتحديث الجهاز، وذلك لأنها أطلقت بنظام التشغيل iOS 9.

ويمكن تحديث الأجهزة الثلاثة إلى iOS 15، أحدث إصدار لنظام تشغيل "آبل"، والاستمرار في الوصول إلى "واتس آب".

وتتوقف شركات التكنولوجيا بانتظام عن دعم الأجهزة القديمة، حيث فعلت "غوغل" ذلك تماما مع هواتف "أندرويد" القديمة وأوقفت تشغيل Gmail و"يوتيوب" و"خرائط غوغل".

وفي بعض الأحيان، يرجع السبب في ذلك إلى عدم فعالية التكلفة في استمرار عمل التطبيقات على الإصدارات القديمة جدا من iOS أو "أندرويد".

وهذا هو الحال بشكل خاص إذا كانت نسبة صغيرة فقط من المستخدمين يقومون بتشغيل هذه الإصدارات القديمة من البرامج.

ويمكن أن يمثل استخدام البرامج القديمة أيضا مخاطر أمنية كبيرة، لذلك عليك أن تقوم بالتحديثات إذا لم تستطع الحصول على هاتف جديد.