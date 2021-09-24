living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف تكسب المال على "تيك توك"؟

24
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يجذب "تيك توك" المستخدمين في جميع أنحاء العالم كونه تطبيقا ممتعا للغاية، فضلا عن كونه مصدرا جيدا لكسب المال للكثيرين.

وحققت بعض الأسماء الشهيرة على "تيك توك" الملايين مقابل مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بهم عبر التطبيق.

ولمن يتملكهم الفضول حول كيفية كسب المال بواسطة حساباتهم الخاصة على "تيك توك" يمكن اتباع الخطوات التالية:

اعمل على تطوير "علامتك التجارية"لكسب متابعين على "تيك توك"، عليك أن تقدم لهم فكرة ما، والتي ستكون بمثابة "علامتك التجارية" التي سيراك من خلالها الجمهور والشركات التي تبحث عن المؤثرين للتعاقد معهم. وقد يكون هذا عبارة عن مقاطع فيديو لك وأنت ترقص أو محتوى يتعلق بالموضة أو الطعام أو الكوميديا.

ومهما كان الأمر، تأكد من الحفاظ على ثباتك وسينتهي بك المطاف إلى تجميع متابعين يشاركونك الاهتمامات نفسها.

قدّم محتوى قويا

مثل جميع منصات الوسائط المتعددة، يتطلب كونك مؤثرا اجتماعيا الكثير من العمل. وقد يبدو هذا واضحا، لكن كل مقطع فيديو تنشره يعد أمرا بالغ الأهمية.

ويجب أن يكون المحتوى الخاص بك جديدا وممتعا وفريدا ومبتكرا. وهذا يعني أن مقاطع الفيديو الخاصة بك يجب أن تكون مسلية لجمهور عريض، فضلا عن فعل ذلك كل يوم.

كما يمكنك أيضا المشاركة في التحديات ذات الصلة واستخدام "الهاشتاغ" (الوسم) المناسب مع كل منشور، حتى يتمكن المزيد من الأشخاص من مشاهدة الفيديو الخاص بك.

احصل على متابعين

ربما تكون هذه هي الخطوة الأكثر أهمية، وتأتي من تنفيذ الخطوة الأولى والخطوة الثانية المذكورة سابقا، بشكل جيد حقا.

ويجب عليك أيضا محاولة متابعة الكثير من الحسابات المماثلة الأخرى التي قد تتابعك.

فالمتابعون هم المفتاح لتحقيق الدخل من حساب "تيك توك" الخاص بك.

ووفقا لـ"فوربس"، قد تحتاج إلى ما بين 10 آلاف إلى مليون متابع على "تيك توك" لبدء جني أموال جيدة.

وكلما زاد عدد المتابعين لديك، زاد احتمال أن تدفع لك العلامات التجارية للإعلان عن منتجها.

ويمكنك أيضا استخدام الشعبية عبر الإنترنت للتفرع إلى مجالات أخرى، مثل إنشاء منتجاتك الخاصة أو الترويج لقناة على "يوتيوب" أو تكوين مهنة في التمثيل والغناء.

بث مباشر على "تيك توك"

إذا كان لديك أكثر من 1000 متابع على "تيك توك"، فيمكنك البدء في البث المباشر وتحقيق الدخل من هذه التدفقات المباشرة.

ويمكن لمستخدمي التطبيق شراء العملات المعدنية التي يمكن للمتابعين منحها لك أثناء البث المباشر.

ويمكن استبدال هذه التبرعات بالعملة المعدنية بأموال حقيقية، تماما كما هو الحال في تطبيق البث المباشر الشهير Twitch.

The Sun
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout