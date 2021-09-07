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عاصفة شمسية ستتسبب في "نهاية الإنترنت".. ماذا في التفاصيل؟

7
SEPTEMBER
2021
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عرف العلماء منذ عقود من الزمان أنّ العواصف الشمسية الشديدة، أو انبعاث الكتلة الإكليلية (coronal mass ejection) - وهو انفجار هائل من الرياح الشمسية وغيرها من بلازما النظائر الخفيفة، والمجالات المغناطيسية التي ترتفع فوق الهالة الشمسية - يمكن أن تلحق الضرر بالشبكات الكهربائية، وربما تسبب انقطاع التيار الكهربائي لأوقات طويلة.


والتداعيات لهذه العواصف والانفجارات ستشمل كل مكان من سلاسل التوريد العالمية والنقل، إلى الإنترنت والقدرة على الوصول إلى نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

ولكن مع ذلك، لم يُستكشف التأثير الذي يمكن أن يحدثه مثل هذا الانبعاث الشمسي في البنية التحتية للإنترنت على وجه التحديد، إذ يُظهر بحث جديد أنّ الأضرار قد تكون كارثية، لا سيما على الكابلات البحرية التي تدعم الإنترنت العالمي.

وقدّمت سانجيثا جيوتي من جامعة كاليفورنيا، في مؤتمر اتصالات البيانات «سيجكومن 2021» (SIGCOMM 2021)، بحثاً بعنوان «العواصف الشمسية الخارقة: التخطيط لنهاية الإنترنت في العالم»، وهو فحص للضرر الذي يمكن أن تسبّبه سحابة سريعة الحركة من الجسيمات الشمسية الممغنطة على شبكة الإنترنت العالمية.

ويشير بحث جيوتي إلى أنّ هناك فارقاً بسيطاً إضافياً في العاصفة الشمسية التي قد تتسبب في حالة التعتيم، وهو السيناريو الذي يستمر فيه انقطاع الإنترنت الجماعي، حتى لو عادت الطاقة الكهربائية في غضون ساعات أو أيام.

 

ولكن هناك بعض الأخبار الجيدة. فقد وجد بحث جيوتي أنّ البنية التحتية لشبكة الإنترنت المحلية والإقليمية ستكون معرّضة لخطر منخفض حتى في حالة حدوث عاصفة شمسية ضخمة، لأنّ الألياف الضوئية نفسها لا تتأثر بالتيارات المستحثة جغرافيًا.

 

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