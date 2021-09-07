"ناسا" تؤكد "الخبر السار".. خطوة للكشف عن حياة بالمريخ

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أكدت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، الثلاثاء، أن روبوتها الجوال "برسيفرنس"، نجح في استخراج أول عينة صخر من كوكب المريخ.

ونشرت الوكالة صورة للعينة على "تويتر" أرفقتها بتعليق "حصلنا عليها"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وكانت "ناسا" قد رجحت الأسبوع الماضي أن يكون روبوتها استخرج هذه العينة، غير أن الصور الملتقطة لم تكن واضحة بما فيه الكفاية بسبب سوء الإنارة ولم تسمح لها من ثم بتأكيد الأمر بشكل قاطع.

وجاء في تغريدة الوكالة "بفضل إنارة أفضل لقاع أنبوب الجمع، يمكنكم أن تروا أن العينة الصخرية".

وأخذت العينة من صخرة بحجم محفظة للمستندات تحمل اسم "روشيت".

وكان الروبوت الجوال "برسيفرنس" فشل في أغسطس الماضي في محاولته لأخذ قطعة صخرية من المريخ، هي الأولى من حوالي 30 عينة من المقرر إعادتها إلى الأرض خلال سنوات لتحليلها.

وترمي هذه الخطوة إلى البحث عن علامات لحياة قديمة، مثل آثار حياة جرثومية متحجرة في الصخور، وأيضا لفهم جيولوجيا المريخ بشكل أفضل، علما أن المهمة كانت قد انطلقت من فلوريدا قبل عام ونيّف.

وهبط "برسيفرنس" وهو بحجم سيارة دفع رباعي كبيرة، في 18 فبراير عند فوهة جيزيرو التي يعتقد العلماء أنها كانت تضم بحيرة عميقة قبل 3.5 مليارات سنة.